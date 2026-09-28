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SARONNO – Una notizia arrivata in questi giorni dal mondo della ricerca oncologica assume un significato particolare per chi, da quindici anni, sostiene la ricerca sulle terapie cellulari: per la prima volta, una terapia Car-T ha mostrato risultati contro un tumore solido, in particolare contro il carcinoma epatocellulare, una delle forme più aggressive di tumore del fegato.

Un risultato scientifico importante, che si intreccia con una storia iniziata il 17 settembre 2011, quando Luca Ciccioni, appena nove anni, morì a causa di una leucemia mieloide acuta. Dalla sua scomparsa nacque, poche settimane più tardi, l’associazione “Quelli che con Luca”, fondata dal padre Andrea insieme a un gruppo di amici. L’obiettivo era preciso: trasformare il dolore in un impegno concreto per finanziare la ricerca, puntando in particolare sulle terapie molecolari e sulla terapia genica.

In questi quindici anni l’associazione ha raccolto quasi due milioni di euro, destinati alla ricerca sulle Car-T. Le risorse hanno contribuito alla realizzazione e all’attività della Stanza di Terapia Genica “Luca Ciccioni”, all’interno del Laboratorio Stefano Verri della Fondazione Tettamanti presso l’Irccs San Gerardo di Monza.

Il sostegno non si è limitato alle strutture. L’associazione ha finanziato ricercatori, materiali e strumenti necessari allo sviluppo degli studi, accompagnando nel tempo un percorso scientifico che oggi sta producendo risultati concreti. Le terapie Car-T sono già utilizzate con successo in alcune forme di leucemia linfoblastica. E la ricerca continua: nei prossimi giorni è previsto l’avvio di una sperimentazione dedicata alla leucemia mieloide acuta, nell’ambito di un progetto internazionale finanziato attraverso un grant di cui “Quelli che… con Luca” è capofila.

È una storia che parte da una tragedia personale e arriva a una frontiera della medicina. La ricerca sui tumori solidi rappresenta infatti una delle sfide più complesse per le Car-T, nate e sviluppate inizialmente soprattutto per contrastare alcune patologie ematologiche.

“Per chi ha accompagnato questo progetto fin dall’inizio come noi del Gruppo Sportivo Robur, il risultato di oggi rappresenta quindi molto più di una notizia scientifica. È la dimostrazione di come una comunità di amici e di famiglie intere possa trasformare il ricordo di un bambino in un investimento reale nella ricerca. Noi della Robur vogliamo essere mediaticamente utili a questa causa, perché ogni giorno abbiamo a che fare con i bambini e quelli che con Luca sono di casa alla Robur, ma senza il grande impegno di società come il Como e le donazioni private tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi un plauso a loro” fa sapere Giorgio Nocera, responsabile Gs Robur, società che appoggia il progetto Quelli che con Luca.

La storia di Luca continua, come sottolinea l’associazione stessa “Abbiamo il cuore pieno di gratitudine per la serata del 17 settembre di quest’anno, che è stato speciale, come sempre, in ricordo del nostro Luca. Restano scolpite nei nostri cuori le parole del Prof. Andrea Biondi sulla “resilienza del bene, perchè il bene vince sempre”. Grazie. Continuiamo a spingere insieme.”

Tra le realtà più vicine all’associazione anche la squadra del Como Calcio, scesa in campo con una maglia speciale poi venduta per finanziare la ricerca.

(foto archivio)

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