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SARONNO – Grande amarezza da parte dei genitori dei bambini per l’aumento arrivato ad inizio anno scolastico del costo della mensa di asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali. A suscitare sconcerto tra le famiglie non è soltanto il rincaro, ma soprattutto la mancanza di una comunicazione preventiva. Il nuovo quadro tariffario, infatti, era stato approvato nel dicembre 2025, ma la comunicazione alle famiglie è arrivata soltanto venerdì 25 settembre.

A segnalare la situazione sono stati alcuni genitori che, dopo essersi accorti dei nuovi importi, hanno chiesto chiarimenti. “Diverse famiglie si sono rivolte all’istituzione Zerbi e ci è stato spiegato che l’aumento è legato a un adeguamento Istat – raccontano – Quello che ci ha lasciati perplessi è non aver ricevuto prima alcuna informazione”.

Il nuovo impianto delle tariffe, sottolineano le famiglie, non è stato comunicato in modo esplicito né al momento del rinnovo delle iscrizioni, a giugno, né all’avvio dell’anno scolastico. La maggior parte dei genitori ne è venuta a conoscenza soltanto in questi giorni, con l’arrivo dei bollettini di pagamento.

Le nuove tariffe prevedono anche una diversa articolazione delle fasce Isee. Per i residenti con Isee tra 4.500,01 e 9 mila euro, ad esempio, il buono passa da 2,85 a 3 euro. Tra 9.000,01 e 13.500 euro passa da 3,85 a 4,05 euro, mentre tra 13.500,01 e 25 mila euro sale da 4,70 a 4,95 euro. Per la fascia successiva, fino a 40 mila euro, il costo è di 5,20 euro. Oltre i 40 mila euro è di 5,25 euro. Per i non residenti il pasto passa da 5,50 a 6 euro. Nel nuovo tariffario è inoltre prevista la gratuità fino a 3 mila euro di Isee.

Un aumento che, moltiplicato per tutti i pasti dell’anno scolastico, può avere un peso concreto sul bilancio familiare. “Nel mio caso sono 25 centesimi in più a pasto – spiega una mamma – Con due figli, nell’arco dell’anno, significa circa 100 euro in più. Non è tanto il costo in sé, quanto il fatto che la decisione risalga a dicembre e che noi lo abbiamo scoperto solo adesso”.

Venerdì è quindi arrivata la comunicazione alle famiglie “sul nuovo quadro tariffario per l’anno scolastico 2026/2027” che informa anche dell’aggiornamento del portale dedicato alle iscrizioni e ai buoni pasto.

La comunicazione chiarisce inoltre cosa succederà a chi aveva già effettuato una ricarica: “Per chi avesse già provveduto a ricaricare i buoni pasto nei giorni scorsi, gli importi verranno scalati in base alle nuove tariffe previste dal tariffario approvato”.

Resta però il malumore per i tempi dell’informazione. “Possibile che da dicembre non ci sia stato modo di avvisare le famiglie prima dell’inizio dell’anno scolastico?”, è la domanda posta dai genitori, che chiedono soprattutto maggiore tempestività nelle comunicazioni su costi che incidono direttamente sulle spese quotidiane.

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