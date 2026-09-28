Cronaca

SARONNO – Porta chiusa e diversi cittadini fermi davanti all’ingresso a commentare l’accaduto. È stata una mattinata insolita all’ufficio postale di via Manzoni, rimasto temporaneamente chiuso dopo il furto messo a segno nella notte fra sabato e domenica. Nel mirino dei ladri è finito il bancomat, dalla cui cassaforte sarebbero stati prelevati oltre 40 mila euro in contanti, sono in corso le verifichec ontabili.

Secondo una prima ricostruzione, per raggiungere l’ufficio postale i malviventi sarebbero passati dal retro, entrando nel cortile di Villa Gianetti, sede comunale di rappresentanza e spazio museale. Da qui avrebbero aperto un cancelletto e raggiunto l’edificio delle Poste. Per riuscire a entrare sono state tagliate alcune sbarre e manomessa una porta. Una volta all’interno, i ladri avrebbero utilizzato un flessibile per forzare la cassaforte collegata al bancomat, impossessandosi del denaro contenuto all’interno.

Questa mattina l’ufficio postale è rimasto temporaneamente chiuso per consentire i rilievi dei carabinieri e le prime operazioni necessarie a ripristinare gli accessi e le strutture danneggiate. La chiusura non è naturalmente passata inosservata: nel corso della mattinata diversi utenti sono arrivati davanti alle Poste trovando però l’ufficio chiuso e si sono poi fermati sul marciapiede a chiedere informazioni e a commentare quanto accaduto.

Le Pptt di via Manzoni sono uno dei due sportelli cittadini delle Poste, quello principale si trova in via Varese ed è regolarmente aperto.

28092026