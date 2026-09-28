Città

SARONNO – Due notti di interventi contro le zanzare nei parchi e nelle aree verdi comunali. I trattamenti di dezanzarizzazione adulticida sono in programma nelle notti tra lunedì 28 e martedì 29 settembre e tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre.

Le operazioni inizieranno alle 22 e proseguiranno fino alle 6. Durante gli interventi, in prossimità delle strade comunali adiacenti ai parchi e alle aree verdi interessate, sarà necessario adottare alcune precauzioni.

Per tutta la notte non bisognerà lasciare all’esterno cibo o animali, porte e finestre dovranno rimanere chiuse e non dovrà essere lasciata biancheria esposta all’aperto.

Particolare attenzione anche agli ortaggi coltivati in prossimità delle strade comunali: non dovranno essere raccolti e consumati nelle 72 ore successive al trattamento. Una volta raccolti, dovranno inoltre essere lavati accuratamente prima del consumo.

Non è possibile indicare in anticipo un orario preciso per ogni singola zona. Il trattamento, infatti, si sposterà da un’area all’altra nel corso della stessa notte e i tempi potranno variare in base alle condizioni meteorologiche, ai tempi tecnici necessari e all’eventuale presenza di persone nei parchi. In quest’ultimo caso l’operatore dovrà interrompere l’intervento e tornare successivamente.

L’indicazione è quindi di rispettare tutte le precauzioni dalle 22 alle 6 per entrambe le notti e in tutte le aree comunali interessate.

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