Città

SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta apre gratuitamente le sue porte e, per la prima volta, esce anche dai suoi spazi per incontrare la città. Torna venerdì 2 e sabato 3 ottobre “Porte Aperte”, il weekend che inaugura la stagione “Radici 2026|27” con due spettacoli a ingresso libero e un incontro dedicato alla nuova programmazione.

La principale novità sarà proprio il primo appuntamento, ospitato nella chiesa di San Francesco. Venerdì 2 ottobre alle 20,45 sarà protagonista Lucilla Giagnoni con “Francesco e l’infinitamente piccolo”, spettacolo dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi. Una scelta che porta il teatro fuori dalla sua sede e mette in dialogo spettacolo, spiritualità e patrimonio storico cittadino.

Sabato 3 ottobre l’iniziativa tornerà invece al Teatro Giuditta Pasta. La serata inizierà alle 19,30 nel foyer con Andrea Chiodi, direttore artistico del teatro, e la critica teatrale Chiara Palumbo. Sarà il primo appuntamento di “Oltre il Sipario”, nuovo ciclo di incontri che accompagnerà la stagione con approfondimenti e momenti di confronto dedicati agli spettacoli e ai temi della programmazione.

Durante l’incontro sarà presentata anche una nuova formula di abbonamento rivolta a chi parteciperà alle giornate di “Porte Aperte”.

Alle 20,45 si alzerà quindi il sipario su “Sinfonia fantastica. Le età della vita”, spettacolo che unisce musica, parola e immagini in un racconto dedicato alle diverse stagioni dell’esistenza, ai cambiamenti e ai passaggi che accompagnano la vita.

“Porte Aperte” torna per il secondo anno consecutivo e rappresenta il primo appuntamento della stagione “Radici 2026|27”, ideata dal direttore artistico Andrea Chiodi. L’obiettivo è rendere il teatro sempre più accessibile e rafforzarne il rapporto con la città, non soltanto attraverso gli spettacoli ma anche con incontri, laboratori e progetti dedicati a scuole e famiglie.

I due spettacoli di venerdì 2 e sabato 3 ottobre saranno a ingresso gratuito.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Biglietteria Teatro Giuditta Pasta

Email: [email protected]

Orari di apertura: mercoledì e sabato, dalle 9.30 alle 12.30.

Porte Aperte 2026 è il primo appuntamento della stagione RADICI 2026|27 del Teatro Giuditta Pasta: un weekend per entrare, incontrarsi e scoprire un teatro che apre le proprie porte alla città, e una città che entra a far parte del suo teatro.

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