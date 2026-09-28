Città

SARONNO – Nuovi lavori e modifiche alla viabilità in via Volonterio. Da lunedì 28 settembre prenderà il via l’intervento di rifacimento dei marciapiedi, con un cantiere che interesserà il tratto compreso tra la rotatoria di via Pagani e via Vittime del Lavoro.

I lavori saranno effettuati dalle 8,30 alle 18 e dovrebbero concludersi il 16 ottobre, data indicata come termine presunto dell’intervento.

Nel tratto interessato dal cantiere sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada. È inoltre previsto un restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Varese per chi percorre via Volonterio provenendo dal centro città.

Cambia quindi anche la viabilità per chi arriva dal cavalcavia. Una volta raggiunta la rotatoria all’intersezione con via Pagani, via Grossi e viale Prealpi, non sarà possibile proseguire lungo via Volonterio in direzione dell’ospedale. Il traffico sarà deviato sulle strade della rotatoria.

Le modifiche alla circolazione resteranno in vigore durante la fascia oraria dei lavori, dalle 8,30 alle 18, fino alla conclusione del cantiere, prevista per il 16 ottobre.

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