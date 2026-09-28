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Il 27 del mese passa, il bonifico non arriva. Il primo pensiero è che sia un disguido della banca; il secondo, qualche giorno dopo, è che forse c’è un problema di liquidità in azienda. Tra Saronno, il Varesotto e la cintura nord di Milano questa scena si ripete più spesso di quanto raccontino le cronache: nelle imprese sotto i quindici dipendenti, nella ristorazione, nella logistica e in molte cooperative di servizi, lo stipendio “a singhiozzo” è una realtà che i lavoratori tendono a subire in silenzio, per paura di perdere il posto o per la convinzione che non ci sia nulla da fare. Non è così.

Ritardo occasionale o inadempimento: la differenza conta

Va detto subito: la legge non fissa un giorno preciso per il pagamento della busta paga. La data la stabiliscono il contratto collettivo di settore e, in subordine, la prassi aziendale. Un ritardo di pochi giorni, isolato e accompagnato da una spiegazione, è spiacevole ma non configura di per sé un inadempimento grave.

Il quadro cambia quando il ritardo diventa sistematico, quando la busta paga viene consegnata regolarmente ma il denaro non arriva, o quando l’azienda inizia a pagare “acconti” senza mai saldare il dovuto. In questi casi il lavoratore ha di fronte un datore inadempiente, e ogni mese che passa senza reagire è un mese di credito che si accumula e che diventa più difficile da recuperare.

Un dettaglio che molti ignorano: la busta paga consegnata ma non pagata è, paradossalmente, un vantaggio per chi deve far valere il proprio diritto. Quel documento è un riconoscimento scritto del debito da parte dell’azienda, e diventa la base su cui si costruiscono tutte le azioni successive.

Quando la crisi è dichiarata: il caso delle grandi fabbriche

Nel nostro territorio la questione retributiva è tornata d’attualità con le vertenze industriali degli ultimi anni. Quando una crisi è dichiarata e gestita con gli strumenti previsti — cassa integrazione, contratti di solidarietà, accordi sindacali — il taglio dello stipendio è doloroso ma trasparente: il lavoratore sa quanto prenderà e perché, e la copertura pubblica interviene in parte. È il percorso seguito, ad esempio, con l’accordo di solidarietà firmato alla Electrolux di Solaro, che ha ridotto orari e retribuzioni per evitare i licenziamenti.

Il problema, per la maggior parte dei lavoratori, è però un altro: la crisi che non viene dichiarata. La piccola azienda che tira avanti spostando pagamenti, il titolare che promette “il mese prossimo” e nel frattempo non versa nemmeno i contributi. Qui non c’è nessun ammortizzatore, nessun tavolo sindacale, e il lavoratore è solo con il proprio credito.

I primi passi: dal sollecito alla diffida

La regola d’oro è lasciare traccia scritta. Il primo passo è un sollecito, anche via email, in cui si indicano le mensilità mancanti e si chiede il pagamento entro un termine ragionevole. Se non basta, si passa alla diffida formale, una lettera di messa in mora inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che contesta l’inadempimento e intima il pagamento entro una data precisa.

La diffida non è solo una formalità: interrompe la prescrizione, fa decorrere gli interessi legali e, soprattutto, costituisce il presupposto per tutto ciò che viene dopo. È anche il momento in cui molti datori di lavoro, capito che il dipendente non lascerà correre, trovano improvvisamente i soldi.

A chi rivolgersi: sindacato, Ispettorato, avvocato

Chi non vuole affrontare la situazione da solo ha tre interlocutori. Il sindacato offre assistenza gratuita agli iscritti e spesso riesce a chiudere la vertenza con una conciliazione, senza passare dal tribunale. L’Ispettorato territoriale del lavoro può essere chiamato a verificare la posizione dell’azienda: un accesso ispettivo che riscontra retribuzioni e contributi non versati ha un peso notevole nel convincere il datore a regolarizzare. L’avvocato giuslavorista, infine, è la strada obbligata quando la conciliazione fallisce o quando l’azienda è in difficoltà tali da far temere un fallimento.

Per orientarsi tra i diversi strumenti — dalla diffida al decreto ingiuntivo, dalle dimissioni per giusta causa al Fondo di garanzia dell’INPS — può essere utile la guida di uno studio legale milanese su cosa fare se lo stipendio non viene pagato, che ricostruisce passo per passo il percorso e i tempi di ciascuna azione.

Il decreto ingiuntivo e le altre azioni legali

Se la busta paga c’è ma il denaro no, lo strumento più rapido è il decreto ingiuntivo: il giudice del lavoro, sulla base dei documenti, ordina al datore di pagare entro quaranta giorni. Se questi non si oppone, il decreto diventa definitivo e si può procedere al pignoramento dei conti aziendali. Quando invece l’importo è contestato — ore di straordinario non riconosciute, inquadramento sbagliato, mensilità aggiuntive — occorre il ricorso ordinario, più lungo ma completo.

C’è poi una scelta che molti lavoratori esitano a fare per timore di perdere tutto: le dimissioni per giusta causa. Il mancato pagamento reiterato dello stipendio è una delle ipotesi tipiche che la giustificano. Chi si dimette per giusta causa non perde il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e conserva ovviamente il credito per gli stipendi arretrati. È, in molti casi, il modo per uscire da una situazione che non ha prospettive senza restare a mani vuote.

Se l’azienda fallisce: TFR e ultime mensilità

Il timore più fondato è quello dell’insolvenza: azienda che chiude, titolare irreperibile, conti vuoti. Anche in questo scenario esiste una rete di protezione, il Fondo di garanzia dell’INPS, che interviene per il trattamento di fine rapporto e per le ultime tre mensilità non pagate, a condizione che il lavoratore abbia insinuato il proprio credito nella procedura concorsuale o abbia tentato senza successo l’esecuzione forzata. Non copre tutto, ma evita che anni di lavoro finiscano in nulla.

Entro quando si può agire

I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni. Attenzione però a un punto che la Corte di Cassazione ha chiarito nel 2022: per i rapporti di lavoro che non godono di una tutela reale contro il licenziamento — oggi la grande maggioranza — il termine decorre non mese per mese, ma dalla cessazione del rapporto. È una regola favorevole al lavoratore, che non è costretto a fare causa al proprio datore mentre è ancora alle sue dipendenze. Non è però un motivo per rimandare: più si aspetta, più cresce il rischio che l’azienda non abbia più nulla con cui pagare.

Il consiglio pratico

Chi si trova con uno o più stipendi arretrati dovrebbe fare tre cose subito: conservare tutte le buste paga e i messaggi ricevuti dall’azienda, mettere per iscritto la richiesta di pagamento e, se il silenzio prosegue oltre il secondo mese, rivolgersi a un sindacato o a un legale. Il tempo, in queste vicende, lavora quasi sempre contro chi aspetta.