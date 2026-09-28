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TRADATE – Prenderà il via giovedì 1 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale 2026/2027 di Asst Sette Laghi, che coinvolgerà anche Tradate. Fra i primi appuntamenti sul territorio è previsto l’Open Day di sabato 3 ottobre, con vaccinazioni disponibili dalle 9 alle 15.

Nella prima fase, a partire dal 1 ottobre, l’offerta sarà rivolta prioritariamente alle categorie indicate: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone con almeno 60 anni e lavoratori appartenenti alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata.

Una novità importante scatterà poi lunedì 12 ottobre, quando la vaccinazione antinfluenzale diventerà gratuita per tutta la popolazione.

A Tradate open day sabato 3 ottobre

Tradate sarà una delle sedi dell’Open Day organizzato da Asst Sette Laghi per sabato 3 ottobre dalle 9 alle 15. Nella stessa giornata sarà possibile vaccinarsi anche nelle sedi di Angera, Arcisate, Gavirate, Gazzada, Laveno Mombello, Luino, Malnate, Sesto Calende e Varese.

Per partecipare è consigliata la prenotazione attraverso Prenota Salute, ma Asst precisa che sarà possibile presentarsi anche senza appuntamento.

La campagna proseguirà con ulteriori Open Day già programmati per 24 ottobre, 7 novembre e 12 dicembre.

Resteranno inoltre disponibili gli altri canali: ci si potrà rivolgere al proprio medico o pediatra di riferimento, oppure prenotare la vaccinazione nei centri vaccinali tramite Prenota Salute. Particolare attenzione è prevista infine per chi ha difficoltà negli spostamenti: per le persone allettate o con gravi problemi nel raggiungere le sedi vaccinali sarà possibile richiedere anche la vaccinazione a domicilio. Informazioni e aggiornamenti sull’andamento della campagna saranno pubblicati da Asst Sette Laghi attraverso i propri canali istituzionali.

28092026