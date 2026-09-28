Saronnese

UBOLDO – Due giornate dedicate alla legalità, alla memoria e alla cittadinanza con un testimone diretto della strage di Capaci. Martedì 29 e mercoledì 30 settembre a Uboldo è in programma il progetto “Percorsi di legalità tra testimonianze, arte e lettura”, promosso dal Comune di Uboldo, dall’Istituto comprensivo A. Manzoni e dall’oratorio San Pio nell’ambito del progetto di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-27.

Il programma prenderà il via martedì 29 settembre alle 18.30 con la santa messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Alle 21, al Cinema San Pio Uboldo, è previsto l’incontro con le famiglie e la cittadinanza.

Mercoledì 30 settembre l’iniziativa entrerà invece nelle scuole. Le classi a tempo prolungato parteciperanno a un laboratorio artistico dedicato alla realizzazione di un murales, mentre alle 10 tutte le classi incontreranno Angelo Corbo. Il percorso sarà completato da attività dedicate alla lettura.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il libro di Corbo “Strage di Capaci – Paradossi, omissioni e altre dimenticanze”, con prefazione di Domenico Bilotta e a cura di Assia Giammarino, nella nuova edizione.

Protagonista dell’iniziativa sarà Angelo Corbo, ex agente della Polizia di Stato e uno dei più giovani agenti assegnati alla tutela del giudice Giovanni Falcone. Corbo è sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992, nella quale persero la vita Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Dopo quella tragedia, Corbo ha trasformato la propria esperienza in un impegno civile rivolto soprattutto alle nuove generazioni, portando nelle scuole e negli incontri pubblici la propria testimonianza e promuovendo i valori della legalità, della verità e della responsabilità sociale.

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