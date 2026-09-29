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SARONNO – Saronno partecipa all’evento nazionale dedicato a The Bibi Files, il documentario che sarà proiettato contemporaneamente in diverse sale cinematografiche italiane mercoledì 30 settembre. Al cinema Silvio Pellico la proiezione inizierà alle 21 e sarà realizzata con la collaborazione di 4 Passi di Pace e del gestore della sala.

Il film, dedicato alle vicende giudiziarie che coinvolgono il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è vietato in Israele. Secondo gli organizzatori della serata, il governo Netanyahu avrebbe cercato di impedirne la diffusione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la proiezione in una manifestazione nazionale nelle sale cinematografiche, coinvolgendo contemporaneamente il pubblico di diverse città italiane.

Alle 22.30 è prevista una diretta streaming con la regista Alexis Bloom, la giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi, la vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano Maddalena Oliva e altri ospiti.

Per i simpatizzanti di 4 Passi di Pace è prevista una riduzione sul prezzo del biglietto, fissato dal gestore a 6 euro a persona.

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