Calcio

LAZZATE – Cambio alla guida tecnica dell’Ardor Lazzate. Oggi la società gialloblù ha comunicato in serata di avere sollevato Mavillo Gheller dall’incarico di allenatore della prima squadra, dopo le prime tre giornate del campionato di Eccellenza. La decisione è arrivata a due giorni dalla sconfitta esterna contro il Legnano. Domenica i lazzatesi erano stati battuti 2-0, con entrambe le reti realizzate da Sindrit Guri: vantaggio lilla al 29′ del primo tempo e raddoppio al 15′ della ripresa.

L’Ardor ha salutato Gheller ricordando in particolare quanto fatto nella scorsa stagione. «La società desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e, in modo particolare, per l’importante impresa compiuta nella passata stagione, culminata con il mantenimento della categoria», si legge nella nota ufficiale.

Il comunicato si conclude con gli auguri all’ormai ex tecnico: «A Mavillo vanno i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sia professionali che personali».

L’avvio di campionato dell’Ardor Lazzate aveva portato due punti nelle prime tre giornate. Il ko contro il Legnano ha lasciato i gialloblù nella parte bassa della graduatoria e la società ha ora deciso di intervenire sulla guida tecnica. Nel comunicato non è stato ancora indicato il nome del successore di Gheller.

La classifica di Eccellenza

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

29092026