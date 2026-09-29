Cronaca

LOMAZZO – Un attacco informatico alla casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio tecnico comunale di Lomazzo è stato utilizzato per inviare false richieste di pagamento di multe a numerosi cittadini in tutta Italia. A lanciare l’allarme è stato direttamente il Comune, invitando tutti alla massima prudenza. Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale, l’attacco informatico si sarebbe verificato tra il 26 e il 28 settembre e avrebbe interessato la mail istituzionale dell’ufficio tecnico. Dal vero indirizzo comunale sarebbero quindi partiti messaggi nei quali veniva richiesto il pagamento di sanzioni inesistenti, riferite a presunte violazioni del Codice della strada per eccesso di velocità.

Proprio la provenienza da un indirizzo apparentemente affidabile rischia di rendere particolarmente insidioso il tentativo di truffa.

«Invitiamo a porre la massima attenzione a eventuali messaggi, e-mail, telefonate che possano sfruttare i dati per mettere in atto tentativi di phishing, truffe o altre azioni illecite», è l’avvertimento diffuso dal Comune di Lomazzo. L’Amministrazione raccomanda dunque di non procedere ad alcun pagamento sulla base di queste comunicazioni e di prestare attenzione anche a eventuali ulteriori contatti sospetti collegati alla vicenda.

Per dubbi o necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente alla polizia locale di Lomazzo, al numero 02 9694121.

(foto archivio)

29092026