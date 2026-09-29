Comasco

TURATE – Notte di lavori e modifiche alla viabilità sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Il Comune di Turate ha richiamato l’attenzione degli automobilisti sulla chiusura completa dei rami dello svincolo cittadino, prevista tra oggi martedì 29 e mercoledì 30 settembre.

Il provvedimento scatterà alle 21 di martedì e resterà in vigore sino alle 5 del mattino successivo. Durante questa fascia oraria saranno chiusi gli svincoli di Turate sia in entrata verso tutte le direzioni, sia in uscita per chi proviene da entrambe le direzioni dell’A9.

La chiusura si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori lungo l’autostrada.

Il Comune invita dunque chi dovrà mettersi in viaggio durante la notte a programmare preventivamente il proprio itinerario, utilizzando gli svincoli alternativi e seguendo le indicazioni della segnaletica presente sul posto.

Particolare attenzione viene richiesta anche sulla viabilità ordinaria della zona di Turate, sulla quale la chiusura degli accessi e delle uscite dell’A9 potrebbe determinare un aumento del traffico e possibili rallentamenti durante le ore interessate dai lavori.

29092026