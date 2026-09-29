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TRADATE – Possibili disagi mercoledì 30 settembre alla Casa di Comunità di via Gradisca 16. Dalle 8 alle 15 è infatti prevista un’interruzione dell’energia elettrica per un intervento programmato dal distributore sulla rete elettrica della zona.

Durante la giornata l’attività della struttura sanitaria potrebbe quindi subire interruzioni, legate all’andamento dei lavori e ai tempi di ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica.

Asst Sette Laghi avverte gli utenti che non sarà possibile garantire la regolare continuità di tutti i servizi. Alcune attività potrebbero essere temporaneamente sospese e riprendere successivamente nel corso della giornata, una volta tornata disponibile l’energia elettrica.

L’interruzione è programmata esclusivamente per mercoledì 30 settembre nella fascia compresa tra le 8 e le 15. Asst Sette Laghi si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi e ringrazia per la comprensione.

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