Saronnese

GERENZANO – Nuovo intervento per migliorare le strutture del centro sportivo comunale “Enzo Bearzot” di via Inglesina. L’Amministrazione comunale ha acquistato nuovi arredi destinati agli spogliatoi dell’impianto, con un investimento complessivo di 10 mila euro. L’intervento si inserisce nel percorso di rinnovamento degli impianti sportivi cittadini e ha visto anche il contributo diretto dell’Asd Gerenzanese. La società si è infatti occupata della tinteggiatura delle pareti e dei lavori di impermeabilizzazione del tetto.

Dal Comune è arrivato un ringraziamento alla Gerenzanese per la collaborazione e per l’impegno nel miglioramento della struttura. Una sinergia fra Amministrazione e associazioni sportive che viene considerata importante per garantire la manutenzione e la valorizzazione degli impianti utilizzati quotidianamente soprattutto dai più giovani. «Lavorare insieme significa investire concretamente nello sport – sottolinea l’Amministrazione comunale – garantendo strutture decorose, accoglienti e pienamente fruibili da atleti, società sportive e cittadini». I nuovi arredi degli spogliatoi rappresentano dunque un ulteriore tassello degli interventi destinati a rendere più funzionale e accogliente il centro sportivo di via Inglesina.

29092026