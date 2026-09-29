I più letti di ieri: il colpo alle Poste, i sequestri della Finanza e le novità su zanzare e mensa
29 Settembre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 28 settembre, ci sono il colpo notturno alle Poste di Saronno, i controlli della Guardia di finanza tra Saronno e Busto Arsizio, le due notti di dezanzarizzazione nei parchi cittadini e l’aumento delle tariffe della mensa scolastica.
Le Poste di Saronno sono rimaste chiuse dopo il colpo notturno che ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre le immagini hanno documentato i segni lasciati dai malviventi e le conseguenze dell’incursione.
Saronno, Poste chiuse dopo il colpo notturno: le immagini dei danni e dei rilievi
Controlli della Guardia di finanza tra Saronno e Busto Arsizio hanno portato al sequestro di oltre 20mila giocattoli e di centinaia di altri prodotti. Gli accertamenti hanno riguardato la regolarità della merce e il rispetto delle disposizioni previste per la commercializzazione dei prodotti.
Guardia di finanza, controlli tra Saronno e Busto: sequestrati oltre 20 mila giocattoli e centinaia di altri prodotti
A Saronno sono inoltre previste due notti di dezanzarizzazione nei parchi cittadini. Gli interventi comporteranno alcune precauzioni per i residenti, tra cui tenere chiuse le finestre durante il trattamento e prestare attenzione agli ortaggi presenti negli eventuali orti interessati dalle operazioni.
Saronno, due notti di dezanzarizzazione nei parchi: finestre chiuse e attenzione agli ortaggi
Infine, tiene banco l’aumento delle tariffe della mensa scolastica. La novità ha suscitato amarezza tra alcuni genitori, che contestano anche le modalità e i tempi con cui sarebbero stati informati, con la comunicazione arrivata soltanto venerdì scorso.
Saronno, aumentano le tariffe della mensa. Genitori amareggiati: “Informati solo venerdì scorso”
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