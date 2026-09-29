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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 28 settembre, ci sono il colpo notturno alle Poste di Saronno, i controlli della Guardia di finanza tra Saronno e Busto Arsizio, le due notti di dezanzarizzazione nei parchi cittadini e l’aumento delle tariffe della mensa scolastica.

Le Poste di Saronno sono rimaste chiuse dopo il colpo notturno che ha provocato danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi, mentre le immagini hanno documentato i segni lasciati dai malviventi e le conseguenze dell’incursione.

Controlli della Guardia di finanza tra Saronno e Busto Arsizio hanno portato al sequestro di oltre 20mila giocattoli e di centinaia di altri prodotti. Gli accertamenti hanno riguardato la regolarità della merce e il rispetto delle disposizioni previste per la commercializzazione dei prodotti.

A Saronno sono inoltre previste due notti di dezanzarizzazione nei parchi cittadini. Gli interventi comporteranno alcune precauzioni per i residenti, tra cui tenere chiuse le finestre durante il trattamento e prestare attenzione agli ortaggi presenti negli eventuali orti interessati dalle operazioni.

Infine, tiene banco l’aumento delle tariffe della mensa scolastica. La novità ha suscitato amarezza tra alcuni genitori, che contestano anche le modalità e i tempi con cui sarebbero stati informati, con la comunicazione arrivata soltanto venerdì scorso.

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