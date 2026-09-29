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SARONNO – Martedì 29 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e nessuna pioggia prevista. Le temperature resteranno miti, con una minima di 16 gradi e una massima di 25 gradi.

Il tempo asciutto sarà accompagnato da venti deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali al mattino e in rotazione verso Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. Nel complesso, quindi, la giornata manterrà condizioni favorevoli, pur con una maggiore presenza di nubi rispetto ai giorni precedenti.

Sulle basse pianure occidentali e orientali e sulle pedemontane e alte pianure prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Situazione simile sulle Prealpi, dove in serata potranno comparire alcuni addensamenti. Più nuvoloso sulle Orobie, con qualche apertura nel pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche si alterneranno nubi e schiarite, prima di un progressivo aumento della copertura verso sera. Lo zero termico resterà intorno ai 4000 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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