Politica

MISINTO – Uno spazio aperto alla cittadinanza per ascoltare, confrontarsi e riflettere sulla situazione in Medio Oriente e sulla crisi umanitaria in Palestina. È l’iniziativa promossa dal Circolo del Partito Democratico delle Alte Groane, che ha organizzato un incontro pubblico per sabato 3 ottobre alle 18 nella propria sede di piazza Statuto 18 a Misinto.

L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, sarà aperto a tutti indipendentemente dall’orientamento politico e non avrà la struttura di una conferenza tradizionale. Non sono infatti previsti relatori o interventi di esperti: l’intenzione è creare un momento di dialogo orizzontale, basato sull’ascolto reciproco e sulla possibilità per i partecipanti di condividere liberamente pensieri e preoccupazioni.

«Prima della politica vengono l’attenzione e l’umanità»

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è Davide Casata, segretario del Circolo Pd Alte Groane.

«Viviamo in un momento di forte instabilità, in cui guerre, violenze e atrocità sembrano purtroppo diventare la normalità – afferma Casata – Ma quello che sta accadendo in Palestina non può e non deve passare sotto silenzio. Le continue notizie di vittime civili, bambini uccisi, violenze e torture denunciate ogni giorno non possono lasciarci indifferenti. Di fronte a tutto questo, sono convinto che prima delle appartenenze politiche debbano venire l’attenzione e l’umanità».

Da qui la decisione di mettere a disposizione la sede del circolo per un appuntamento che vuole essere soprattutto un’occasione di confronto, senza la necessità di arrivare con posizioni già definite.

«Abbiamo deciso di aprire le nostre porte a chiunque senta il bisogno di confrontarsi – conclude Casata – Non serve avere già una risposta pronta o una verità assoluta in tasca. Serve semplicemente avere la voglia di parlarne, di ascoltarsi e di non voltarsi dall’altra parte. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare».

L’incontro si terrà dunque sabato 3 ottobre, con inizio alle 18, nella sede del Circolo Pd Alte Groane di piazza Statuto 18 a Misinto.

27092026