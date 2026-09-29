Città

SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ha dato ieri mattina l’ultimo saluto a monsignor Attilio Cavalli, scomparso all’età di 93 anni, sacerdote che per molti anni aveva legato il proprio ministero a Saronno e, in particolare, proprio al Santuario. Un luogo che aveva rappresentato un punto fermo della sua lunghissima vita sacerdotale e nel quale si sono svolti i funerali.

Il rapporto di monsignor Cavalli con Saronno aveva radici molto lontane. Una delle sue prime messe era stata celebrata proprio nel Santuario e qui, ancora nel luglio 2025, aveva festeggiato un traguardo davvero eccezionale: 70 anni di sacerdozio, concelebrando insieme a monsignor Angelo Centemeri, don Massimo Bay e all’allora prevosto don Giuseppe Marinoni.

Una vita interamente dedicata alla Chiesa, durante la quale Cavalli aveva ricoperto incarichi diversi e delicati. Prima di diventare parroco era stato a lungo padre spirituale in seminario, contribuendo alla formazione di molti futuri sacerdoti, e successivamente era stato anche penitenziere del Duomo di Milano, mettendo al centro del proprio ministero l’ascolto e l’accompagnamento spirituale. Negli ultimi anni era tornato a vivere a Saronno con la sorella e, nonostante l’età avanzata e le difficoltà negli spostamenti, continuava ad essere una presenza familiare per chi frequentava il Santuario.

C’era poi un aspetto meno conosciuto del suo servizio sacerdotale, svolto sempre con grande discrezione. Monsignor Cavalli era stato infatti uno degli esorcisti ufficialmente incaricati dalla Diocesi di Milano. Nel 2012, quando l’allora arcivescovo cardinale Angelo Scola riorganizzò e ampliò il collegio degli esorcisti diocesani, Cavalli venne riconfermato nell’incarico. In quel periodo Saronno aveva assunto una funzione particolare nell’organizzazione diocesana: al Santuario facevano riferimento, oltre a Cavalli, anche don Mario Motta e don Pierluigi Zaffaroni.

Un compito che, al di là dell’immagine spesso suggestiva associata alla parola “esorcista”, veniva esercitato soprattutto attraverso ascolto, prudenza e accompagnamento delle persone in difficoltà. Già allora veniva sottolineato come molte delle richieste ricevute non avessero a che vedere con fenomeni ritenuti di natura spirituale: in diversi casi emergevano invece situazioni di sofferenza psicologica o psichiatrica, per le quali era necessario indirizzare le persone verso un adeguato sostegno sanitario. Anche questo era dunque uno dei servizi, particolarmente riservati, svolti da monsignor Cavalli nel corso di un ministero durato oltre settant’anni.

Ieri, a 93 anni, il percorso terreno del sacerdote si è simbolicamente concluso proprio là dove, tanti decenni prima, aveva celebrato una delle sue prime messe: nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, davanti alla comunità alla quale era rimasto profondamente legato.

29092026