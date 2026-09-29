Città

SARONNO – Stupore questa mattina fra i tanti passanti che, attraversando il centro cittadino, si sono trovati davanti a lunghe scie d’olio sulla pavimentazione della zona a traffico limitato. Il liquido oleoso è comparso in numerosi punti, interessando una porzione particolarmente ampia dell’isola pedonale.

La mappa delle… scie

Le tracce sono ben visibili a partire dal sagrato della chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo e nel resto di piazza Libertà, per poi proseguire lungo corso Italia. Una situazione analoga è stata riscontrata anche in piazza Avis, piazza De Gasperi e piazza La Malfa. In alcuni punti è già stata sparsa della sabbia per assorbire il liquido e rendere meno scivolosa la pavimentazione, mentre altrove le scie sono rimaste ancora chiaramente visibili. Inevitabile la curiosità, ma anche la preoccupazione, di chi questa mattina si è trovato a passare nella zona e si è interrogato sull’origine dell’insolito imbrattamento.

Un episodio simile, ma decisamente più circoscritto, si era verificato già ieri mattina, quando un mezzo della nettezza urbana aveva avuto un problema tecnico che aveva provocato una perdita d’olio.

Resta ora da capire che cosa sia accaduto questa volta e quale sia l’origine delle numerose scie comparse in buona parte del centro pedonale. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale, chiamata a ricostruire l’accaduto e a chiarire le cause dell’episodio.

29092026