Città

SARONNO – Convocare l’Assemblea dei Sindaci del Distretto, fare il punto sulla carenza dei medici di medicina generale, sul futuro dell’ospedale e sulla Casa di Comunità e valutare iniziative concrete per rendere Saronno più attrattiva per i nuovi medici. Sono i punti principali della mozione sulla sanità territoriale presentata da Saronno Civica e firmata dal consigliere comunale Augusto Airoldi.

Al centro del documento c’è innanzitutto il ruolo della sindaca Ilaria Pagani, eletta il 15 luglio 2025 presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Saronno. Secondo quanto riportato nella mozione, da quella seduta “l’Assemblea non risulta sia più stata convocata”. Il regolamento prevede che il presidente la convochi, di norma, almeno una volta all’anno e che venga promosso annualmente anche un incontro pubblico con i cittadini.

Per Saronno Civica è necessario utilizzare pienamente questo organismo come sede di confronto sui problemi della sanità del territorio. La mozione ricorda infatti che l’Assemblea dei Sindaci ha funzioni di partecipazione alla programmazione e alla verifica dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

Particolare attenzione viene dedicata alla progressiva riduzione dei medici di medicina generale, problema che interessa Saronno e gli altri Comuni del Distretto anche per il pensionamento di diversi professionisti. “La disponibilità di un’adeguata assistenza primaria rappresenta un elemento essenziale per garantire la continuità e l’accessibilità dei servizi sanitari”, si legge nella mozione, che richiama anche il ruolo della medicina territoriale nel ridurre il ricorso improprio ai servizi di emergenza e urgenza.

Da qui la richiesta alla sindaca, nella sua veste di presidente, di convocare l’Assemblea dedicando una sessione alla situazione sanitaria e sociosanitaria del territorio. Saronno Civica chiede inoltre un aggiornamento condiviso sulla situazione dei medici di medicina generale, sugli interventi previsti per l’ospedale di Saronno e sullo sviluppo dei servizi della Casa di Comunità.

Tra le richieste c’è anche quella di ottenere dalla direzione di Asst Valle Olona informazioni sullo stato degli interventi per ospedale e Casa di Comunità e sulle iniziative “adottate e adottande” per affrontare la carenza dei medici di medicina generale. La mozione propone inoltre un confronto diretto con medici e professionisti della sanità territoriale per raccogliere esigenze e possibili soluzioni.

Ma il documento guarda anche alle possibilità di intervento diretto del Comune. La mozione invita sindaca e Giunta a valutare “iniziative di supporto alla presenza dei Medici di Medicina Generale sul territorio”, compresa la disponibilità di spazi e sedi e altre facilitazioni che possano favorire l’apertura o il mantenimento degli ambulatori.

L’obiettivo indicato da Saronno Civica è quindi duplice: rafforzare il coordinamento tra i Comuni sulle politiche sanitarie e cercare strumenti concreti per limitare gli effetti sui cittadini della riduzione dei medici di famiglia.

Infine la mozione chiede che, entro sei mesi dalla sua eventuale approvazione, la sindaca e la Giunta riferiscano al Consiglio comunale sulle iniziative intraprese e sulle informazioni raccolte, con particolare riferimento alla medicina generale, all’ospedale di Saronno e alla Casa di Comunità.

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