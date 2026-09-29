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SARONNO – Tutto è cominciato con una sfida social che chiamava in causa anche Abbas Ahmad, il popolare ristoratore e food creator libanese conosciuto sui social come “Habibi”. È finita con una grande festa e circa 700 persone arrivate sabato sera all’Ambrogino Cantina Lattica di via Volta di Saronno, dove per due ore la gelateria ha offerto gratuitamente il gelato a tutti.

L’idea era nata attorno a uno dei gusti a “tiratura limitata” creati dall’Ambrogino, questa volta ispirato al baba ganoush, la celebre preparazione mediorientale a base di melanzane, molto diffusa nella cucina libanese. La gelateria aveva lanciato una sorta di scommessa ai propri follower: superare i 200 commenti e ottenere la ricondivisione da parte di Habibi, diventato molto conosciuto sul web grazie ai suoi contenuti dedicati alla cucina libanese. In caso di successo, gelato gratis per tutti.

Così, sabato dalle 22 a mezzanotte, le porte del locale di via Volta si sono aperte per la singolare iniziativa. La risposta è andata ben oltre le aspettative: secondo quanto riferito dai responsabili dell’attività, nel corso delle due ore sono arrivate circa 700 persone. «La serata è stata pazzesca, ci siamo super divertiti noi dietro il banco», raccontano dall’Ambrogino, sottolineando anche la sorpresa dei clienti davanti a un’iniziativa senza particolari vincoli: bastava presentarsi per ricevere il proprio gelato. La stessa formula è stata proposta contemporaneamente anche nel punto vendita di Cantù, dove l’iniziativa ha ottenuto a sua volta una notevole partecipazione.

Per l’Ambrogino Cantina Lattica si tratta di un altro momento di visibilità dopo il riconoscimento ottenuto nei mesi scorsi, quando l’attività era stata inserita fra le 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia. Questa volta, però, più che classifiche e premi, a caratterizzare la serata sono stati soprattutto il passaparola e una lunga festa con centinaia di clienti.

29092026