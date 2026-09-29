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SARONNO – Due biciclette che hanno attraversato la storia del ciclismo italiano, appartenute a Fausto Coppi e Gino Bartali, saranno protagoniste domenica 11 ottobre all’ex Isotta Fraschini di via Milano 7. I due preziosi cimeli saranno esposti in occasione dell’anteprima della mostra “120 Foglie Morte” e resteranno a Saronno soltanto per la giornata inaugurale.

Le biciclette sono oggi conservate al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, che le concederà per l’occasione. Un’opportunità particolarmente interessante per gli appassionati, considerando che si tratta di mezzi direttamente legati ad alcune delle imprese più celebri dei due campioni che hanno segnato un’epoca dello sport italiano.

La più antica è una Legnano da pista del 1942, utilizzata da Fausto Coppi il 7 novembre 1942 al Vigorelli per stabilire il suo leggendario Record dell’Ora, in piena Seconda guerra mondiale. Una prestazione destinata a entrare nella storia del ciclismo e che sarebbe stata superata soltanto molti anni più tardi.

Altrettanto ricca di storia è la Legnano Roma Squadra Corse del 1948 appartenuta a Gino Bartali. È legata al celebre Tour de France di quell’anno, quando il campione toscano, ormai trentaquattrenne, riuscì in una straordinaria rimonta sul francese Louison Bobet sino a conquistare la maglia gialla e il successo finale a Parigi.

Quell’impresa è rimasta legata anche a uno dei racconti più famosi della storia italiana del dopoguerra. Dopo l’attentato a Palmiro Togliatti del 14 luglio 1948, in un Paese attraversato da fortissime tensioni, la vittoria di Bartali al Tour divenne uno dei simboli di quei giorni difficili. Il comunicato dell’iniziativa richiama anche il celebre racconto della telefonata fra il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e Bartali, entrato nella memoria collettiva del ciclismo italiano.

Coppi e Bartali, avversari sulle strade ma legati anche da un rapporto di amicizia e rispetto, saranno dunque idealmente riuniti a Saronno attraverso due delle loro biciclette più significative.

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre all’area ex Isotta Fraschini, in via Milano 7. Le due biciclette saranno visibili esclusivamente durante la giornata inaugurale di “120 Foglie Morte”.

29092026