Cronaca

SARONNO – Incidente tra un’auto e una moto nella serata di ieri, lunedì 28 settembre, nella zona di via Miola. Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 43 anni. L’allarme è scattato alle 20,43. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, con un’ambulanza e due mezzi di soccorso avanzato. Durante le operazioni di assistenza al ferito la circolazione in via Larga è stata interrotta, per consentire ai sanitari di lavorare in sicurezza.

Il 43enne, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo. Per gli accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno. L’incidente e la temporanea chiusura della strada hanno provocato rallentamenti alla circolazione nella zona durante le operazioni di soccorso.

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