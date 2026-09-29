Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Insieme e libertà per Gerenzano in risposta alla Lega sul tema della sicurezza.

Singolare, ma non ci stupisce, il contenuto del comunicato dalla Lega (che ostinatamente si definisce “centrodestra”) sull’argomento sicurezza a Gerenzano. Rispondiamo alle contestazioni sollevate:

“Assenza di un assessorato specifico alla sicurezza”: il Sindaco, per una precisa scelta strategica, ha trattenuto a sé la delega in materia di sicurezza e polizia locale. Nelle sedi istituzionali, quando la prefettura convoca il tavolo sulla sicurezza, la presenza del sindaco, che non è mai mancata alle riunioni, è autorevole e decisiva. Molte azioni di prevenzione della criminalità sul territorio sono state concordate in quella sede oltre a specifici interventi per particolari situazioni locali. Un ruolo che sicuramente è svolto dal sindaco con una autorevolezza non paragonabile a quella di un “Assessore delegato”. “Solo 2 agenti di polizia locale su 11mila abitanti”: il sindaco, in consiglio comunale, ha ricordato che nel 2012, anno in cui la nostra lista ha vinto le elezioni, la Lega ci ha lasciato in eredità lo stesso numero di vigili. Evidentemente l’allora assessore alla sicurezza, un certo Cristiano Borghi, era distratto. Oggi sono molte le difficoltà che si incontrato nell’assunzione di nuovo personale per vincoli di bilancio, vincoli che negli anni ’90 e nei primi anni 2000 (la lega ha governato dal 1994 al 2012) non c’erano. “Mancate politiche di convenzioni con altri comuni”: se si ha poco da offrire non si può pretendere aiuto dagli altri e non si può obbligare nessuno a sottoscrivere convenzioni. E’ un’amara considerazione che non condividiamo ma della quale dobbiamo prenderne atto. Speravamo in una diversa e reciproca collaborazione. “Senza contare che abbiamo un impianto di video sorveglianza mal funzionante, tecnologicamente già obsoleto”: sul territorio comunale sono installate oltre 70 telecamere per le quali stiamo completando la messa in rete, dopo diversi e costi e interventi di ripristino a seguito delle grandinate passate.

Nessuna apparecchiatura è obsoleta a differenza di quelle installate nel 2008 dall’allora Lega al governo e dichiarate, dallo stesso Cristiano Borghi obsolete già nel 2009. “Commissione sicurezza istituita e mai sfruttata appieno”: fermo restando che le competenze sulla sicurezza non sono del comune ma sono in capo allo Stato, la commissione sicurezza ha svolto il proprio ruolo quando ce n’è stata la necessità. Sicuramente il problema della sicurezza non lo si risolve con una Commissione.

Anche sul tema della sicurezza alla compagine leghista non resta che fare un “mea culpa” per quanto non hanno fatto in passato, quando ne ricorrevano le possibilità. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio con il poco che abbiamo: il concorso per l’assunzione di un nuovo vigile è stato pubblicato, speriamo in una proficua conclusione. Per la sicurezza, che è materia importante e delicata, è sempre giusto tenere alta la guardia. Detto ciò, nonostante sia opportuno essere consapevoli del fatto che niente e nessuno può garantire l’immunità assoluta ai cittadini al cospetto di qualsiasi tipo di minaccia, si può affermare senza tema di smentita che Gerenzano sia un paese sicuro. Non un giardino d’infanzia, né una specie di Bronx: semplicemente un Comune tranquillo.

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