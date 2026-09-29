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TRADATE – Un nuovo spazio cittadino porta il nome di Sandro Pertini, settimo presidente della Repubblica e figura rimasta profondamente legata alla storia civile e democratica italiana. Nei giorni scorsi, venerdì 25 settembre, a Tradate si è svolta la cerimonia di inaugurazione di largo Sandro Pertini col sindaco Giuseppe Bascialla.

In occasione dell’intitolazione lo storico saronnese Giuseppe Nigro, che ha ricordato il significato ancora attuale della figura dell’ex capo dello Stato e il legame che Pertini seppe creare con gli italiani durante gli anni trascorsi al Quirinale.

«Contento di aver tenuto il discorso ufficiale in occasione dell’inaugurazione di Largo Sandro Pertini – ha sottolineato Nigro al termine dell’iniziativa – il presidente che suscita ancora sentimenti di unità popolare». La cerimonia ha rappresentato dunque anche un’occasione per richiamare la memoria di Pertini e il suo ruolo nella storia del Paese. Partigiano e protagonista della vita politica italiana del dopoguerra, fu presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, diventando una delle figure istituzionali più popolari del Novecento italiano. Con l’inaugurazione del nuovo largo, anche Tradate ha voluto così legare stabilmente uno spazio della città al nome e alla memoria dell’ex presidente della Repubblica.

29092026