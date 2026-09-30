Calcio

LAZZATE – L’Ardor Lazzate ha scelto il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Mavillo Gheller, annunciato nei giorni scorsi, la società gialloblù ha comunicato questo pomeriggio di avere affidato la guida della prima squadra a Massimo Sala, tecnico con una lunga esperienza maturata anche nel calcio professionistico. Sala, in possesso della qualifica Uefa A, arriva a Lazzate dopo un percorso particolarmente legato alla Pro Patria. Dal 2018 ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra bustocca in Serie C, collezionando 112 panchine come vice allenatore.

Nella stagione 2021-2022, dopo l’esonero dell’allora tecnico nel mese di marzo, Sala aveva assunto direttamente la guida della Pro Patria, conducendo la formazione bustocca sino alla qualificazione ai playoff di Serie C.

Successivamente, nel 2022-2023, aveva allenato il Seregno in Serie D, prima del ritorno alla Pro Patria, dove ha ricoperto differenti incarichi ed è tornato anche a guidare ad interim la prima squadra, esperienza proseguita sino allo scorso giugno. Il nuovo tecnico dell’Ardor vanta inoltre un passato da calciatore professionista tra Serie C1 e Serie C2. Importanti anche i risultati ottenuti nel settore giovanile durante la successiva carriera in panchina, con la conquista del trofeo Berretti e una promozione dalla Primavera 3 alla Primavera 2.

Per Sala si apre adesso una nuova esperienza al centro sportivo Brera di Lazzate, con l’obiettivo immediato di rilanciare una squadra partita con qualche difficoltà nel campionato di Eccellenza.

Il cambio dopo il ko di Legnano

L’Ardor aveva annunciato l’esonero di Mavillo Gheller dopo le prime tre giornate di campionato. La società, salutando il tecnico, ne aveva ricordato in particolare il lavoro svolto nella passata stagione e il raggiungimento della salvezza. Domenica scorsa i gialloblù erano stati sconfitti 2-0 sul campo del Legnano, trascinato dalla doppietta di Sindrit Guri, a segno al 29′ del primo tempo e al 15′ della ripresa.

L’Ardor si trova così a 2 punti dopo tre giornate, frutto di due pareggi e una sconfitta. Toccherà ora a Massimo Sala provare a dare la svolta alla stagione.

Eccellenza, la classifica

Rhodense 9, Caronnese 7, Legnano 7, Lentatese 5, Vergiatese 5, Sedriano 5, Aurora Cantalupo 4, Barona 4, Baranzatese 4, Magenta 4, Academy Calvairate 4, Ardor Lazzate 2, Tribiano 1, Besnatese 1, Fbc Saronno 1, Assago 0.

(foto Ardor Lazzate)

30092026