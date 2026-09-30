Calcio

LAZZATE – Serata amara per l’Ardor Lazzate in Coppa Italia di Eccellenza. I gialloblù hanno perso 4-2 contro la Lentatese nell’ultima giornata del girone 12, raggruppamento che aveva comunque già espresso il proprio verdetto con la qualificazione dell’Aurora Cantalupo al turno successivo. Per l’Ardor è stata una partita arrivata in un momento particolare, proprio nelle ore del cambio alla guida tecnica della prima squadra. La società ha infatti affidato la panchina a Massimo Sala, chiamato a raccogliere l’eredità di Mavillo Gheller dopo l’esonero deciso in seguito al difficile avvio di campionato.

A Lazzate la grande protagonista della serata è stata la Lentatese, trascinata da uno scatenato Alagna, autore di una tripletta. A completare il poker degli ospiti è stato Berra.

L’Ardor ha provato a reagire nella ripresa: al 5′ del secondo tempo Carbone ha trovato la via della rete e appena cinque minuti più tardi, al 10′, Bia ha realizzato il secondo gol dei gialloblù. Una reazione che non è però bastata per cambiare il risultato della partita, conclusa sul 4-2 per la Lentatese.

La Coppa Italia si chiude dunque senza qualificazione per entrambe le protagoniste della sfida del Brera: nel girone 12 il pass per il turno successivo era infatti già stato conquistato dall’Aurora Cantalupo.

Per l’Ardor adesso tutte le attenzioni si spostano sul campionato. Dopo i 2 punti raccolti nelle prime tre giornate di Eccellenza e la sconfitta per 2-0 di domenica sul campo del Legnano, l’arrivo di Massimo Sala apre una nuova fase della stagione gialloblù.

(foto archivio)

30092026