Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una Caronnese brillante e autoritaria ha superato 5-2 la Rhodense e ha conquistato il passaggio del turno di Coppa Italia. Gara praticamente sempre nelle mani dei rossoblù di mister Andrea Tomasoni, avanti 3-1 all’intervallo e capaci di dilagare nella ripresa. Serata invece decisamente negativa per gli orange, ai quali sarebbe stato sufficiente anche un pareggio per qualificarsi.

La Caronnese ha sbloccato il risultato al 12′: tiro di Bobbo deviato, calcio d’angolo e, sugli sviluppi della mischia in area, Cocuz ha trovato il rasoterra dell’1-0. La Rhodense ha pareggiato al 17′ in maniera piuttosto rocambolesca. Ballabio ha concluso verso la porta, Colombo si è abbassato per raccogliere il pallone ma questo gli è passato sotto le gambe finendo lentamente in rete. Lo stesso Ballabio al 21′ è andato vicino al raddoppio con una conclusione dalla destra che ha sfiorato l’incrocio.

Scampato il pericolo, la Caronnese ha ripreso il controllo. Al 29′ punizione dalla sinistra di El Hilali e perfetto colpo di testa di Robbiati per il 2-1. Al 39′ è stato lo stesso El Hilali a trasformarsi da assist-man a realizzatore: sul traversone al centro è stato lasciato libero in area e di testa ha firmato il 3-1.

Nella ripresa non è cambiato il copione. Al 7′ Sorrentino, sugli sviluppi di un lancio lungo, ha trovato la deviazione in area che ha portato il risultato sul 4-1. Il quinto gol è arrivato al 20′, quando il neoentrato Palma è andato direttamente a segno su calcio di punizione.

Tre minuti più tardi la Rhodense ha accorciato: Borda ha centrato la traversa con una conclusione dalla distanza e, sul pallone respinto dal legno, Pessina ha raccolto fuori area e segnato con un rasoterra il definitivo 5-2. Una vittoria netta per la Caronnese, protagonista di una delle migliori prestazioni di questo avvio di stagione. Indicazioni positive per Tomasoni sono arrivate anche dai giocatori finora utilizzati meno, in una serata nella quale i rossoblù hanno mostrato qualità e concretezza conquistando meritatamente la qualificazione.

Caronnese-Rhodense 5-2

CARONNESE: Colombo N., La Ruffa, Robbiati, Sorrentino (26′ st Fiorella), Bobbo, Pisan, Cocuz, Confalonieri (33′ st Di Quinzio), Corno (1′ st Pliscovaz), Minuzzi (16′ st Palma), El Hilali. A disposizione: Paloschi, Zeroli, Gondor, Colombo D., Furlan. All. Tomasoni.

RHODENSE: Dieci, Comelli, Bentivegna, Concina, Pessina, Mercurio, Moroncini (24′ st Vecchierelli), Maestroni (21′ st Selmi), Bonfieni (1′ st Oliva), Diaferio, Ballabio (16′ st Borda). A disposizione: Monzani, Lampasona, Sordelli, Bettoni, Donini. All. Marzio.

ARBITRO: Guerra di Voghera, assistenti Zarrella di Milano e Cimenti di Milano.

MARCATORI: pt 12′ Cocuz (C), 17′ Ballabio (R), 29′ Robbiati (C), 39′ El Hilali (C); st 7′ Sorrentino (C), 20′ Palma (C), 23′ Pessina (R).

30092026