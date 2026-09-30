Calcio Coppa Lombardia, pareggi per Cistellum e Tradate: passa il turno Folgore Legnano
30 Settembre 2026
CISLAGO – Serata di Coppa Lombardia di Prima categoria anche per le formazioni del territorio. Nel girone 12 entrambe le partite disputate questa sera si sono concluse sull’1-1: Cistellum 2016-Union Valleolona 1-1 e Tradate-Folgore Legnano 1-1.
I verdetti della serata hanno dunque premiato la Folgore Legnano, che ha conquistato la qualificazione al turno successivo.
A Cislago il Cistellum ha chiuso il proprio impegno di coppa pareggiando 1-1 con l’Union Valleolona. Stesso risultato a Tradate, dove i padroni di casa hanno affrontato proprio la formazione che si presentava all’ultima giornata nelle condizioni migliori per centrare la qualificazione.
Il 1-1 tra Tradate e Folgore Legnano ha consentito a quest’ultima di difendere la posizione utile e di staccare il biglietto per la fase successiva della competizione.
Per Cistellum, Union Valleolona e Tradate si chiude invece qui il percorso in Coppa Lombardia. Le formazioni locali potranno ora concentrare tutte le attenzioni sul campionato di Prima categoria, iniziato da poche settimane.
Girone 12, i risultati
Cistellum 2016-Union Valleolona 1-1
Tradate-Folgore Legnano 1-1
Qualificata al turno successivo: Folgore Legnano.
30092026