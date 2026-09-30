Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Torna il calcio locale anche di mercoledì, oggi in Eccellenza si gioca la terza partita della fase a gironi di Coppa Italia, ed allo stadio di Caronno Pertusella in corso della vittoria va in scena la decisiva sfida tra Caronnese e Rhodense, riposa il Fbc Saronno. E’ un raggruppamento nel quale tutto può ancora succedere, passa solo la prima classifica, in classifica Rhodense e Saronno sono appaiate a 3 punti, la Caronnese ne ha 0 ma vincendo cambiarebbe tutto.

Fischio d’inizio alle 20, arbitro designato è Alberto Guerra di Voghera, assistenti Luca Zarrella di Milano ed Alessandro Maria Cimenti di Milano. Si gioca per il girone 14. Risultati: Rhodense-Fbc Saronno 1-0, Caronnese-Fbc Saronno 2-4. Classifica: Rhodense e Fbc Saronno 3 punti, Caronnese 0.

C’è anche, alle 20.45 e per il girone 12, Ardor Lazzate-Lentatese, arbitro Nicolò Chiappa di Milano, assistenti Lorenzo Ferri di Milano e Giulia Vallorani di Abbiategrasso. Risultati: Lentatese-Aurora 1-2, Aurora-Ardor Lazzate 5-4. Classifica: Aurora 6, Ardor Lazzate e Lentatese 0.

(foto Andrea Elli: precedente match serale della Caronnese)

30092026