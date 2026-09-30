Cronaca

SARONNO – Una corsa della linea ferroviaria Seregno-Saronno è stata soppressa dopo i disordini provocati a bordo da tre giovani. È successo nella serata di sabato 26 settembre, quando la capotreno ha chiesto l’intervento dei carabinieri dopo che la situazione sul convoglio era diventata difficile da gestire in condizioni di sicurezza.

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Seregno, con il supporto dei militari della Stazione di Verano Brianza, sono intervenuti alla stazione di Seregno. Al termine degli accertamenti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Monza tre giovani di 24, 21 e 19 anni, tutti residenti in Brianza, per interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre avrebbero tenuto comportamenti molesti e atteggiamenti prevaricatori all’interno dei vagoni, disturbando gli altri viaggiatori e creando una situazione critica per la gestione della sicurezza a bordo. A dare l’allarme, chiamando il numero unico di emergenza 112, è stata la capotreno in servizio sul convoglio Trenord della tratta Seregno-Saronno.

La situazione ha avuto conseguenze dirette anche sul servizio ferroviario. A causa delle intemperanze e dell’impossibilità di proseguire il viaggio in condizioni di sicurezza, il personale ferroviario ha interrotto la marcia del treno. La corsa è stata quindi definitivamente soppressa.

I tre giovani sono stati successivamente identificati negli uffici della Compagnia carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che il 24enne era privo di un regolare titolo di soggiorno. Nei suoi confronti è scattata un’ulteriore denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione, oltre a una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

(foto archivio)

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