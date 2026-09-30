Città

SARONNO – “La presenza di più amministrazioni e soggetti in questa sala è il primo e chiaro segnale che le molestie olfattive non si fermano ai confini comunali e che il disagio vissuto dalle persone riguarda un intero territorio”. È partita da qui, dalle parole dell’assessora alla Transizione ecologica Francesca Rufini, la serata dedicata alla presentazione del Molf, il nuovo percorso di monitoraggio sistematico delle molestie olfattive avviato dal Comune di Saronno.

Un incontro con una forte dimensione sovracomunale. In sala, oltre ai rappresentanti del Comune di Saronno, erano presenti l’assessora Serena Nasta per Solaro, il sindaco e un assessore di Ceriano Laghetto, il sindaco e tecnico per Caronno Pertusella. Presente anche Davide Pasini, portavoce del comitato Aria Pulita, nato proprio in seguito alle problematiche legate alle emissioni odorigene nell’area tra Saronno sud e Caronno Pertusella.

Al centro della serata il Molf, applicativo sviluppato da Arpa Lombardia per la gestione delle molestie olfattive. È lo strumento previsto nella prima fase del procedimento regionale per trasformare le percezioni e le segnalazioni dei cittadini in dati raccolti con criteri sistematici, georeferenziati e successivamente analizzabili. Si tratta quindi di passare dalle segnalazioni spontanee, preziose per evidenziare il problema ma non sufficienti da sole come prova, a una raccolta strutturata.

A spiegare il funzionamento è stata Patrizia Favaron, professionista incaricata di supportare il Comune nell’attuazione del monitoraggio. Il Molf potrà essere utilizzato da smartphone o computer, ma non sarà aperto indistintamente a tutti: il Comune individuerà un gruppo di cittadini che assumeranno il ruolo di “sentinelle”. A loro verranno assegnate credenziali personali e uno specifico punto di monitoraggio. Da quel punto potranno segnalare attraverso l’applicativo la presenza di una molestia indicando data, orario di inizio e fine, tipologia e intensità dell’odore. Le segnalazioni confluiranno nel database di Arpa Lombardia e saranno anonimizzate prima dell’elaborazione.

La scelta delle sentinelle sarà uno dei passaggi decisivi. Non conterà soltanto il numero delle candidature: servirà una distribuzione sul territorio che permetta di coprire le aree considerate più significative e, contemporaneamente, alcuni punti di controllo. Lo studio preliminare è stato costruito su una griglia con quadranti di 500 metri e ha tenuto conto anche dei dati meteorologici e delle possibili ricadute degli odori. Proprio perché l’aria non segue i confini amministrativi, il monitoraggio guarda anche oltre Saronno.

Durante la serata è stato chiarito anche il meccanismo che determinerà gli eventuali passi successivi. La campagna dovrebbe durare tre mesi, con la possibilità di un prolungamento legato anche alla stagionalità. Al termine saranno considerate le ore interessate dalle molestie olfattive validate rispetto alla durata complessiva del monitoraggio. Se verrà superata la soglia del 2%, si potrà accedere alla fase B: a quel punto entreranno in gioco verifiche tecniche sulle possibili sorgenti, prove olfattometriche e modelli per valutare la dispersione e le ricadute delle emissioni.

Molte le domande arrivate dal pubblico. Si è parlato della possibilità di garantire una copertura anche nelle ore serali e notturne, della necessità di distinguere le diverse possibili sorgenti degli odori, della sicurezza delle emissioni e della trasparenza nella valutazione dei dati. È stato inoltre precisato che il Molf riguarda specificamente le molestie olfattive: eventuali situazioni con conseguenze immediate sulla salute seguono altri percorsi e richiedono l’intervento degli organismi competenti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai Comuni confinanti. Dalla discussione è emerso come segnalazioni di cattivi odori interessino aree diverse e come proprio l’incrocio dei dati possa aiutare a distinguere fenomeni e possibili sorgenti differenti. Il contributo delle amministrazioni limitrofe e dei loro cittadini sarà quindi importante per costruire una fotografia più completa del fenomeno.

Ora il passaggio fondamentale è trovare le sentinelle. Il modulo di candidatura sarà messo a disposizione sul sito del Comune insieme alle slide illustrate durante la serata. Per candidarsi vengono richiesti nome, cognome, cellulare, mail e soprattutto l’indicazione del punto che il cittadino si propone di monitorare. Non è necessario essere presenti 24 ore su 24, ma è importante poter trascorrere con una certa regolarità alcune ore della giornata nel punto indicato ed essere costanti nelle segnalazioni. Ogni sentinella dovrà scegliere un solo punto di monitoraggio, quello nel quale ha maggiori possibilità di intercettare il fenomeno.

Le candidature saranno raccolte in tempi brevi per consentire l’avvio della campagna. Non tutti i candidati saranno necessariamente selezionati: la scelta dovrà garantire una copertura territoriale e temporale il più possibile rappresentativa.

Ed è proprio con questo appello che si è chiusa la serata: chi vive o trascorre diverse ore nelle zone interessate e può garantire continuità è invitato a candidarsi. Perché, nel nuovo sistema di monitoraggio, saranno proprio le “sentinelle” a trasformare un cattivo odore percepito da tempo da molti cittadini in un dato misurabile, verificabile e utilizzabile per decidere i successivi interventi.

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