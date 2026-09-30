Ciclismo, fantastici risultati per il Pedale Saronnese in pista a Rho
30 Settembre 2026
RHO – In occasione dell’8° edizione del Trofeo Adriano Borghetti e della 6° edizione del Trofeo Lionello Fantoni, il Pedale Saronnese è tornato in pista nel circuito di Biringhello a Rho lo scorso 26 settembre.
Protagonista assoluta della competizione ciclistica giovanile è, indubbiamente, Martina Balestrini che, con una straordinaria prestazione, conquista un quarto posto assoluto nella categoria G6 piazzandosi prima tra le ragazze. Un magnifico traguardo che, ancora una volta, conferma l’enorme talento della giovane ciclista saronnese. Nello stesso torneo disputato sabato 26 settembre, bravi anche Tommaso Aleotti che con determinazione riesce a chiudere al quinto posto in categoria G5 e, nella categoria G3, Cristian Verardo che riesce a concludere la gara su pista compatto con il gruppo di testa.
Il Pedale Saronnese continua, così, un percorso di crescita che vede la società sportiva saronnese sempre più protagonista nel mondo del ciclismo giovanile lombardo.
(foto da Facebook)