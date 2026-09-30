Politica

ROMA – “La propensione degli italiani ad accogliere animali domestici nelle proprie case è in crescita, ma il caro vita e la perdita di potere d’acquisto rischiano, però, di incidere anche sulla opportunità di scelta di tanti cittadini nel garantire ai propri animali d’affezione cura e assistenza adeguate, e anche sui maggiori costi che affrontano gli enti del Terzo settore che si occupano di assistenza agli animali”. Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, intervenendo al convegno “Fedeli alla salute. Proteggere gli animali, tutelare tutti”, organizzato nei giorni scorsi a Roma da Aisa Federchimica, a proposito del sondaggio di You Trend sulle percezioni tra salute umana e salute animale.

“Una situazione di cui tenere conto, visto il valore sociale e relazionale che la presenza di animali rappresenta per anziani soli o famiglie con figli. Per questo, sarebbe una buona notizia in legge di Bilancio estendere la Legge 166/16 antispreco, che festeggia il decennale dalla sua approvazione, alla donazione di farmaci veterinari. Una opportunità a costo zero per le casse pubbliche e già prevista per i farmaci ad uso umano, che valorizzerebbe il ruolo delle imprese della filiera nel sostenere concretamente le famiglie, gli enti del Terzo Settore e le strutture che operano quotidianamente per il benessere animale. In questa prospettiva, il settore della veterinaria si conferma un alleato fondamentale, grazie alla sua capacità di promuovere prevenzione, innovazione e una visione integrata della salute, contribuendo al benessere degli animali, delle persone e delle comunità”, ha concluso.

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