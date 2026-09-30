Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, martedì 29 settembre, ci sono la scomparsa di monsignor Attilio Cavalli, la presenza di numerose scie d’olio nel centro di Saronno e la singolare sfida social che ha portato 700 gelati gratis all’Ambrogino.

Saronno ha detto addio a monsignor Attilio Cavalli, protagonista di una lunga vita sacerdotale strettamente legata al Santuario. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità, che lo ha conosciuto e seguito nel corso dei suoi anni di servizio religioso.

Stupore tra i passanti in centro per la presenza di scie d’olio che dalla zona della Prepositurale si sono estese fino a corso Italia e ad alcune delle principali piazze cittadine. L’olio ha lasciato diverse tracce sul percorso, richiedendo l’intervento per la pulizia delle strade e suscitando curiosità e preoccupazione tra chi si è trovato a passare.

Ha avuto invece un finale decisamente più dolce la sfida social lanciata dall’influencer Habibi. La ricondivisione del contenuto da parte dell’influencer ha fatto crescere rapidamente l’attenzione sull’iniziativa, fino al raggiungimento dell’obiettivo che ha portato alla distribuzione di 700 gelati gratis all’Ambrogino.

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