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CISLAGO – Un campo da calcio come spazio in cui essere prima di tutto atleti e compagni di squadra, senza etichette. È da questa idea che è nato “FootAble – Una squadra per il futuro”, il docufilm della cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza premiato come miglior docufilm a tema sportivo alla XIV edizione del Festival del Cinema Nuovo “Sguardi fuori campo”.

La cooperativa di Cislago ha partecipato il 24 e 25 settembre al festival, ospitato al teatro Donizetti di Bergamo, portando sul grande schermo un progetto nato molto prima dell’idea di realizzare un film.

FootAble è stato infatti pensato per andare oltre il semplice giocare a calcio: creare una squadra, ma soprattutto uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi persone, atleti e compagni, senza essere continuamente definiti dalla propria disabilità.

“Per noi lo sport può fare anche questo: creare uno spazio nel quale esserci e che non richieda spiegazioni – spiega Jody Gagliardo, coordinatore dell’area educativa dei Servizi Educativi di Fagnano Olona – Viviamo ancora in una società costruita intorno a un’idea di normalità. Chi non rientra in quella misura rischia di essere considerato un’eccezione, qualcuno da includere in contesti pensati prima e altrove. Con FootAble abbiamo provato a partire da un’altra prospettiva: costruire uno spazio nel quale i ragazzi non debbano chiedere permesso per partecipare, ma possano sentirsi parte di qualcosa fin dall’inizio” .

Al progetto si è poi affiancato TG Inclusion e da qui è nata la collaborazione con diverse realtà della Valle Olona, tra cui l’Istituto di formazione professionale Promos di Cassano Magnago. In vista del Festival del Cinema Nuovo, la cooperativa ha deciso di trasformare l’esperienza in un docufilm coinvolgendo gli studenti dell’ultimo anno dell’istituto. Guidati dal professor Andrea Castellanza, sono stati loro a realizzare “FootAble – Una squadra per il futuro”.

“È stato bello vedere come due esperienze nate con obiettivi diversi, FootAble e TG Inclusion, potessero incontrarsi e dare vita a qualcosa di nuovo – continua Gagliardo – Forse è proprio questo uno ‘sguardo fuori campo’: non andare necessariamente lontano per trovare una storia, ma fermarsi a guardare meglio ciò che abbiamo intorno”.

Un percorso che, secondo la cooperativa, parte anche dall’ascolto dei ragazzi, dalle loro idee e dalla possibilità di trasformarle in esperienze concrete, costruendo insieme nuove opportunità.

Il riconoscimento arrivato a Bergamo rappresenta così non soltanto un premio cinematografico, ma anche una conferma del percorso intrapreso. “Credo che se abbiamo realizzato tutto questo lo dobbiamo anche a chi ha creduto in questi progetti e li ha sostenuti – conclude Gagliardo – a partire da Fondazione Comunitaria del Varesotto, alla scuola Promos, al professor Andrea Castellanza, ai suoi studenti e a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo lavoro. Il premio è un bel traguardo, adesso si continua” .

La cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza opera dal 1987 nell’ambito dei servizi educativi rivolti alle persone con disabilità fisiche e psichiche. Oggi le sue unità di offerta accolgono oltre 300 utenti. Gestisce Servizi di Formazione all’Autonomia e Centri Socio Educativi in diversi comuni del territorio, oltre a comunità alloggio, progetti di Palestra di Vita Indipendente e gruppi appartamento.

A Cislago è attivo anche il centro stampa tipografica, affiancato da uno spazio dedicato all’integrazione lavorativa e sociale delle persone fragili attraverso attività di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti per conto terzi.

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