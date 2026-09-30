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MISANO – Nel weekend dello scorso 19 e 20 settembre, il pilota originario di Saronno Laurence Balestrini si è matematicamente laureato campione della TopJet Formula 2000 nella categoria ufficialmente riconosciuta dall’Aci Gentlemen grazie all’ennesimo ottimo posizionamento conquistato nella sprint race di sabato 19 settembre gareggiata a Misano.

Nel circuito di Misano è, dunque, arrivato il coronamento di un percorso costruito gara dopo gara arrivando a tagliare, così, un traguardo prestigioso che premia una stagione vissuta costantemente da protagonista al volante della Dallara F314 schierata dal Corbetta Racing. Il titolo di campione arriva in una stagione sicuramente non priva di difficoltà visto anche il recente pericoloso e violento incidente che ha visto Balestrini protagonista a Monza lo scorso agosto che, fortunatamente, non ha causato conseguenze.

Le parole di Laurence Balestrini dopo la vittoria matematica del titolo: “È una soddisfazione enorme. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo risultato e conquistare il titolo con un round d’anticipo rappresenta il premio più bello per tutto l’impegno profuso durante la stagione. Anche questo weekend non è stato semplice: nella sprint ero partito molto bene e mi trovavo secondo, poi il contatto alla curva 3 ha compromesso la macchina e a quel punto ho pensato soprattutto a portarla al traguardo, perché sapevo quanto fossero importanti quei punti. Quando ho avuto la certezza matematica del titolo è stata una bellissima emozione. Domenica abbiamo comunque cercato di dare il massimo, nonostante l’usura delle gomme e un piccolo problema all’acceleratore. Sono particolarmente orgoglioso di questo campionato perché durante l’anno siamo riusciti più volte a essere competitivi anche nell’assoluta”.

Una certezza matematica, quella conquistata dal saronnese Balestrini, che arriva con un week-end di anticipo vista la prossima gara che si disputerà al Mugello dal 16 al 18 ottobre e concluderà ufficialmente la stagione.