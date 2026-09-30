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SARONNO – Un altro prestigioso risultato per Alessandra Bossi. L’atleta saronnese è stata tra le grandi protagoniste dell’Open League Taranto 2026 – Open League Karate Magna Grecia, conquistando la medaglia d’oro nel Kumite individuale Under 21, categoria -50 chilogrammi.

La competizione si è svolta nello scorso fine settimana al PalaMazzola di Taranto e ha rappresentato un appuntamento storico: per la prima volta una prova dell’Open League è approdata in Puglia. La manifestazione, inserita nel circuito federale, assegnava anche punti validi per il ranking internazionale della World Karate Federation. Bossi ha completato un percorso eccellente, superando tutte le avversarie sino alla finale. Nell’incontro decisivo la saronnese si è trovata di fronte un’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, imponendosi con un netto 6-2 e conquistando così il gradino più alto del podio.

Un successo che corona un settembre particolarmente intenso e positivo. Poche settimane prima Bossi aveva infatti ottenuto la medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar di Ostia, conquistando nell’occasione anche una delle borse di studio messe in palio.

Grande soddisfazione a Taranto anche per il maestro Davide Colombo. Grazie ai risultati complessivamente ottenuti dai suoi atleti, il Cao Karate Team ha concluso la manifestazione al secondo posto assoluto nella classifica generale.

A Taranto circa 1.400 atleti

L’Open League Karate Magna Grecia ha richiamato al PalaMazzola circa 1.400 atleti provenienti da tutta Italia, oltre a un numeroso pubblico durante le tre giornate di competizioni. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio, tra gli altri, di Regione Puglia, Comune e Provincia di Taranto e Museo archeologico nazionale di Taranto-MArTA. «Accogliere una manifestazione nazionale di questa portata significa promuovere la città attraverso lo sport, offrendo ad atleti e famiglie l’opportunità di conoscere Taranto e le sue potenzialità», ha sottolineato il sindaco Piero Bitetti.

Per Alessandra Bossi, invece, il lungo fine settimana pugliese si è chiuso con un nuovo podio e, questa volta, con l’oro al collo, confermando l’ottimo momento della karateka saronnese.

30092026