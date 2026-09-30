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SARONNO – Mercoledì 30 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno e in Lombardia sarà una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, ma senza piogge. Le temperature resteranno miti, con una minima di 16 gradi e una massima di 24 gradi.

Il cielo sarà quindi più variabile rispetto alle giornate precedenti, mentre i venti resteranno deboli. Al mattino soffieranno da Nordest, per poi ruotare verso Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo e non si segnalano fenomeni significativi.

In Lombardia il quadro sarà comunque piuttosto nuvoloso, a causa dell’arrivo di infiltrazioni umide. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite. Più coperti i cieli sulle Prealpi occidentali e sulle Orobie, dove la giornata sarà prevalentemente grigia ma asciutta. Sulle basse pianure orientali prevarrà invece il sereno o il poco nuvoloso, con qualche addensamento in serata. Sulle Alpi Retiche le nubi lasceranno spazio a rapide schiarite dalla tarda mattinata, prima di un nuovo aumento della copertura in serata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3950 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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