Groane

MISINTO – Auto d’epoca, benemerenze civiche, laboratori per i bambini, Lego, giochi, bancarelle e la tradizionale pigiatura dell’uva. Misinto si prepara a un lungo fine settimana di appuntamenti con la Festa del Paese 2026 – Madonna del Rosario, organizzata dall’Amministrazione comunale da venerdì 2 a domenica 4 ottobre in piazza Statuto e nelle zone limitrofe. La manifestazione si svolgerà in contemporanea con la sesta edizione della Sagra dell’Uva.

Si parte venerdì 2 ottobre nel tendone della Sagra dell’Uva con la Cena delle Associazioni e degli alunni della scuola primaria. Nel corso della serata saranno anche premiati i disegni realizzati dai bambini per le etichette del vino della Sagra dell’Uva.

Giornata ricca di appuntamenti sabato 3 ottobre. Dalle 10 spazio agli appassionati di motori con l’esposizione di auto d’epoca e storiche. Alle 14,30 è in programma la consegna degli assegni di studio, mentre alle 15,30 sarà il momento della benemerenza civica “Scurbatt d’Oro”.

Il programma proseguirà domenica 4 ottobre. Dalle 10 alle 12 la biblioteca proporrà laboratori in piazza. Dalle 14,30 sarà attivo lo stand di giochi dell’associazione MaCheTu, mentre alle 16 uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: la pigiatura dell’uva, aperta a tutti i più piccoli.

Numerose anche le iniziative che accompagneranno l’intero fine settimana. Sabato pomeriggio e domenica in Comune sarà allestita la Lego Expo, mentre sabato e domenica sarà possibile visitare anche l’esposizione dei disegni degli alunni della scuola primaria. Negli stessi giorni, in sala Castiglioni, spazio al Pozzo di San Patrizio.

A completare il programma, sabato pomeriggio e domenica, ci saranno le bancarelle gastronomiche e le cantine di vini con degustazioni, che animeranno il centro del paese insieme alla Sagra dell’Uva.

La festa avrà anche una piccola appendice lunedì 5 ottobre al Centro anziani, dove sarà offerto un panino con salamella a tutti i bambini.

La Festa del Paese sarà quindi affiancata per tutto il weekend dalla Sagra dell’Uva, arrivata alla sesta edizione, con cucina della tradizione, vini, musica e momenti dedicati alle famiglie. Il tendone sarà aperto venerdì sera, sabato a pranzo e a cena e domenica a pranzo e a cena.

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