Cronaca

ORIGGIO – Incidente stradale nella mattinata di oggi a Origgio, dove una ciclista di 72 anni è stata investita. L’allarme è scattato attorno alle 9 in largo Croce. Sul posto è rapidamente intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, coordinata dal servizio Areu 118. Dopo le prime cure prestate direttamente sul luogo dell’incidente, la donna è stata trasferita all’ospedale di Saronno. Fortunatamente, sulla base delle informazioni diffuse da Areu, le condizioni della 72enne non sono risultate particolarmente gravi: il trasporto al pronto soccorso è infatti avvenuto in codice verde.

Per gli accertamenti sulla dinamica dell’investimento e per gli adempimenti di competenza è stata allertata anche la polizia locale di Origgio, i cui agenti hanno eseguito tutti i rilievi del siniostro, come da prassi n queste circostanze. Resta da chiarire l’esatta successione degli eventi che ha portato all’investimento della ciclista.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa in servizio sul territorio locale durante un precedente intervento sanitario)

30092026