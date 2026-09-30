Politica

SARONNO – “Prima della politica vengono l’attenzione e l’umanità”: un incontro pubblico sabato 3 ottobre alle 18 nella sede di Piazza Statuto a Misinto per uno spazio di ascolto e confronto libero sulla situazione in Medio Oriente.

Di fronte a uno scenario internazionale sempre più drammatico, il Circolo del Partito Democratico delle Alte Groane lancia un appello alla comunità locale e apre la propria sede a tutti i cittadini, indipendentemente dall’orientamento politico, per un momento di riflessione condivisa sulla crisi umanitaria in Palestina. L’appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 18:00, presso la sede del circolo in Piazza Statuto 18 a Misinto. L’obiettivo dell’iniziativa non è una conferenza accademica, ma la creazione di uno spazio aperto e inclusivo per rompere il silenzio e condividere pensieri e preoccupazioni.

“Viviamo in un momento di forte instabilità, in cui guerre, violenze e atrocità sembrano purtroppo diventare la normalità” dichiara Davide Casata, segretario del Circolo PD Alte Groane. “Ma quello che sta accadendo in Palestina non può e non deve passare sotto silenzio. Le continue notizie di vittime civili, bambini uccisi, violenze e torture denunciate ogni giorno non possono lasciarci indifferenti. Di fronte a tutto questo, sono convinto che prima delle appartenenze politiche debbano venire l’attenzione e l’umanità”.

L’incontro si propone come un’occasione di dialogo orizzontale, senza relatori o lezioni di esperti, ma basato sull’ascolto reciproco.

“Abbiamo deciso di aprire le nostre porte a chiunque senta il bisogno di confrontarsi” conclude il segretario Casata. “Non serve avere già una risposta pronta o una verità assoluta in tasca. Serve semplicemente avere la voglia di parlarne, di ascoltarsi e di non voltarsi dall’altra parte. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.