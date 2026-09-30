Comasco

LOMAZZO – C’era anche una delegazione della Protezione civile di Lomazzo alla giornata provinciale dedicata al ringraziamento dei volontari, che si è svolta domenica 27 settembre negli spazi di Lariofiere a Erba. L’iniziativa ha riunito le delegazioni dei gruppi di Protezione civile della provincia di Como, alla presenza del presidente della Provincia, dei rappresentanti dei Comuni e di esponenti delle istituzioni regionali e provinciali.

Un momento pensato per esprimere pubblicamente riconoscenza nei confronti dei volontari per l’attività svolta sul territorio e per il contributo assicurato quotidianamente alle comunità, in particolare nelle situazioni di emergenza e nelle attività di prevenzione e assistenza.

Tra i gruppi presenti anche quello di Lomazzo, rappresentato da una propria delegazione, che ha ricevuto il saluto e il ringraziamento per l’operato svolto. «Un riconoscimento per la dedizione e la professionalità offerte al servizio della comunità», ha sottolineato l’Amministrazione comunale di Lomazzo, rivolgendo infine un ringraziamento ai volontari per il loro impegno.

29092026