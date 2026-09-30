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SARONNO – Tre iniziative, tra sensibilizzazione, prevenzione e socialità, coinvolgeranno Saronno dall’8 all’11 ottobre nell’ambito dell’(H) Open Weekend dedicato alla salute del cervello. In programma una campagna diffusa sul territorio per dare voce alle persone che vivono i servizi di salute mentale, uno screening cerebrovascolare rivolto alle donne in età menopausale e una caccia al tesoro dedicata agli utenti dei servizi psichiatrici.

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Asst Valle Olona aderisce alla prima edizione dell’(H) Open Weekend dedicata al benessere del cervello, promossa da Fondazione Onda Ets. Questa iniziativa mira a promuovere una visione integrata della salute del cervello, nella quale neurologia e psichiatria collaborano per intercettare precocemente i bisogni di salute della popolazione e accompagnare le persone verso percorsi di diagnosi, cura e assistenza appropriati. In Italia il fenomeno assume proporzioni rilevanti. Secondo le stime più recenti, le persone che convivono con una demenza sono oggi oltre 1 milione e 430mila, un numero destinato a salire a circa 2 milioni e 200mila entro il 2051.

L’emicrania interessa oltre 8 milioni di italiani, in netta prevalenza donne, mentre circa 600mila persone convivono con l’epilessia. Per quanto riguarda la salute mentale, l’Istat stima che 3,7 milioni di persone (il 7% della popolazione sopra i 14 anni) hanno sofferto nell’ultimo anno di disturbi ansioso-depressivi, e nel solo 2024 oltre 845mila persone si sono rivolte ai dipartimenti di salute mentale del Servizio Sanitario Nazionale. In forte crescita anche i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, che oggi coinvolgono oltre 3 milioni di persone, a fronte delle circa 300mila di inizio anni Duemila.

“Asst Valle Olona è da sempre in prima linea nella promozione della salute mentale; purtroppo lo stigma nei confronti delle patologie mentali è ancora piuttosto radicato ed è dunque di fondamentale importanza fornire alla popolazione informazioni corrette e puntuali, oltre che aiutare i cittadini ad accedere a servizi qualificati, contribuendo così a costruire una cultura della salute mentale priva di pregiudizi. Ricordiamoci sempre che prevenzione e diagnosi precoce sono elementi imprescindibili e devono essere alla portata di tutti”, sottolinea il Direttore Socio Sanitario di Asst Valle Olona, John Tremamondo.

“Salute e benessere del cervello vanno preservate sin dall’infanzia; in Italia, oggi, le persone che soffrono di disturbi neurologici e patologie mentali sono circa 1 su 3 (20 milioni). Questi dati confermano che la salute del cervello riguarda tutti in ogni fase della vita. Le patologie del cervello presentano una tendenza ad aumentare a causa dell’esposizione a diversi fattori di rischio e alla non attuazione di stili di vita corretti. Molti dei fattori di rischio sono modificabili attraverso prevenzione, interventi precoci e adottando stili di vita sani, confermando come la cura del cervello sia una priorità di sanità pubblica”, conclude Lara Ferrari, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze.

Tutte le iniziative in programma a Saronno

Centro Psico Sociale, Servizio Residenziale Psichiatrico 1 e 2 Saronno – 8-9-10-11 ottobre

“La salute mentale fuori dai confini del CPS”. Campagna di sensibilizzazione diffusa sul territorio, attraverso una serie di poster esposti in luoghi quotidiani di passaggio: negozi, scuole, oratori, centri sportivi e altri spazi della comunità. Il cuore della campagna saranno brevi frasi scritte dai pazienti afferenti ai servizi (CPS; SRP1, SRP2) e all’associazione dei pazienti (Il Clan-destino), nelle quali ciascuno potrà esprimere, con parole proprie, cosa

significa per lui/lei “salute mentale”. L’obiettivo è spostare la narrazione dalla malattia alla persona: non parlare dei pazienti, ma permettere ai pazienti di parlare in prima persona.

Ospedale di Saronno – 8 ottobre

Stroke Unit – Unità Operativa di Neurologia: Ecodoppler vasi epiaortici e valutazione clinica del rischio cerebrovascolare e screening vascolare non invasivo nella donna in età menopausale. Iniziativa rivolta alle donne in età menopausale. La valutazione comprende anamnesi mirata, rilevazione dei principali fattori di rischio cerebrovascolare e screening vascolare non invasivo secondo indicazione clinica. Responsabile del servizio: Barbara Stival, Responsabile della Stroke Unit dell’Ospedale di Saronno. Luogo: Ospedale di Saronno – ambulatorio Doppler, 2. Piano Neurofisiologia, ingresso

ovest. Dalle 8.30 alle 13, prenotazione obbligatoria. Modalità di prenotazione: inviare una mail a [email protected] e indicare nella richiesta Giornata del “Open Weekend sulla Salute del Cervello”.

Centro Psico Sociale, Servizio Residenziale Psichiatrico 1 Saronno – 9 ottobre

“Alla scoperta della salute mentale”. Caccia al tesoro in occasione della Giornata della Salute Mentale rivolta agli utenti che frequentano le attività riabilitative organizzata in collaborazione con la collaborazione delle associazioni di familiari e utenti (ASVAP4 e Clan-destino). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di socializzazione, partecipazione e condivisione, utilizzando una modalità ludica e coinvolgente per affrontare alcuni temi legati alla salute mentale, al benessere personale e alle relazioni. La giornata vuole rappresentare un’occasione diversa dal consueto contesto

delle attività riabilitative, favorendo un clima informale e positivo e valorizzando le capacità, le risorse e la partecipazione attiva degli utenti.

Luogo: locali del Cps e dell’Srp1. Dalle 14 alle 16.

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