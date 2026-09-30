Cronaca

SARONNO – Prima la borsa sparita dall’auto nel parcheggio del supermercato, subito dopo l’incursione nell’abitazione della madre. Una saronnese è stata vittima nei giorni scorsi di un doppio furto, con il sospetto che i responsabili possano averne osservato e seguito gli spostamenti. Tutto è iniziato giovedì scorso, attorno a mezzogiorno, nel parcheggio dell’Esselunga di via Novara. La donna aveva terminato la spesa e stava caricando gli acquisti in automobile quando qualcuno è riuscito a sottrarle la borsa, lasciata soltanto per pochi istanti sul sedile.

Mentre si allontanava dal parcheggio, l’automobilista ha sentito attivarsi più volte l’avviso acustico relativo a una portiera aperta. Dopo avere verificato la chiusura delle portiere, si è accorta che la borsa era scomparsa. Temendo che chi l’aveva presa potesse utilizzare quanto trovato all’interno per raggiungere un’abitazione collegata alla vittima, la saronnese ha immediatamente chiesto aiuto al figlio, indirizzandolo verso la casa della madre nella zona di via Da Vinci. Il timore si è rivelato fondato. All’arrivo, il figlio avrebbe infatti notato alcune persone allontanarsi rapidamente a bordo di un’automobile. Nel frattempo l’abitazione era già stata messa a soqquadro.

Secondo quanto ricostruito, i ladri sono riusciti a impossessarsi di sterline d’oro, medagliette dal particolare valore affettivo, alcuni anelli e orologi, oltre a qualche centinaio di euro in contanti.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini delle forze dell’ordine. Gli accertamenti avrebbero consentito di individuare anche la vettura utilizzata per la fuga, che risulterebbe essere un’auto a noleggio. Resta da ricostruire nei dettagli la dinamica del doppio episodio e verificare se, come sospettato, la donna sia stata effettivamente seguita dal parcheggio del supermercato fino alla successiva incursione.

30092026