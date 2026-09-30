Città

SARONNO – Studenti protagonisti nella mattinata dedicata a Grazia Deledda al liceo Legnani di sabato 26 settembre. L’iniziativa culturale, organizzata in occasione del centenario legato alla scrittrice sarda, ha visto una partecipazione numerosa e un forte coinvolgimento dei ragazzi.

Gli studenti si sono messi alla prova realizzando elaborati dedicati alla figura e all’opera di Grazia Deledda. I lavori presentati sono stati al centro della mattinata di studi e riflessioni, che ha offerto anche l’occasione per approfondire l’attualità dei temi affrontati dalla scrittrice.

Al termine dell’iniziativa sono stati premiati i primi cinque classificati. Per loro voucher messi a disposizione dal Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda” di Saronno, che ha promosso e sostenuto l’appuntamento.

Soddisfazione da parte del presidente del Circolo Enzo Meloni, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata: “Un grazie ai docenti per la dedizione e la guida offerta ai ragazzi nella preparazione e a tutti gli studenti del liceo Legnani, veri protagonisti della giornata, per l’impegno, la passione e l’ottimo lavoro svolto” .

Un ringraziamento è stato rivolto anche “a tutti i soci, i collaboratori e i volontari del Circolo Culturale Sardo Grazia Deledda di Saronno, il cui contributo ha reso possibile la riuscita dell’evento” .

Una mattinata che ha unito scuola, cultura e territorio, avvicinando le nuove generazioni alla figura della scrittrice sarda e alla sua eredità letteraria.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09