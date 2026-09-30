Città

SARONNO – Nuovi servizi per anziani e famiglie, una presenza destinata ad allargarsi anche ai comuni del Saronnese e una giornata dedicata alla famiglia prevista per maggio. Sono le novità presentate questa mattina nella sede del Centro per la famiglia di via San Giacomo 6, dove è stato annunciato l’ingresso nella rete dei volontari di Auser Saronno. Auser si occuperà degli anziani La collaborazione punta soprattutto a rafforzare l’assistenza e l’orientamento rivolti alla popolazione anziana e alle persone che se ne prendono cura.

Auser Saronno, attiva sul territorio da circa vent’anni, porta infatti l’esperienza maturata nell’invecchiamento attivo, nell’assistenza alle persone con Alzheimer, nelle attività di aggregazione contro la solitudine e nei servizi di trasporto. Particolare attenzione sarà riservata ai familiari delle persone affette da demenza e ai caregiver, che potranno ricevere indicazioni sui servizi disponibili, essere orientati verso le strutture più appropriate e trovare un supporto nell’affrontare pratiche e necessità quotidiane. I volontari hanno seguito anche una specifica formazione nell’ambito del servizio Auser “Sos chiamaci”, nato proprio per fornire informazioni e orientamento alle famiglie delle persone con Alzheimer e successivamente esteso alle esigenze degli anziani in generale.

Una rete di associazioni

L’assessore alla Coesione sociale e tutela della persona Matteo Fabris ha ricordato come l’obiettivo del Centro per la famiglia sia quello di creare un punto di riferimento facilmente accessibile, capace di lavorare in rete con le realtà già presenti sul territorio. L’ingresso di Auser si affianca quindi alle collaborazioni già avviate con altre associazioni che si occupano di giovani, disabilità e inclusione.

Sportelli anche negli altri comuni del Saronnese

Un’altra novità annunciata riguarda l’intenzione di estendere il progetto al resto dell’Ambito territoriale di Saronno, aprendo sportelli anche a Caronno Pertusella, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cislago, così da offrire risposte il più possibile omogenee ai cittadini indipendentemente dal comune di residenza. A maggio la Giornata della famiglia Infine è stata anticipata l’organizzazione di una Giornata della famiglia, indicativamente attorno al 15 maggio. L’iniziativa, nata anche dal confronto avvenuto in consiglio comunale, è pensata per proporre attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dedicate a diversi aspetti della vita familiare. Il programma dettagliato sarà definito nei prossimi mesi, mentre da subito il Centro per la famiglia potrà contare sul nuovo contributo dei volontari Auser per ampliare l’attenzione rivolta alla fascia anziana della popolazione.

30092026