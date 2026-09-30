Saronno Servizi, l’Ufficio cimiteriali cambia sede: da giovedì operativo in via Roma 18
30 Settembre 2026
SARONNO – Nuova sede per l’Ufficio Servizi Cimiteriali di Saronno Servizi. Da giovedì 1 ottobre l’ufficio sarà operativo in via Roma 18, lasciando gli attuali spazi di Villa Gianetti, in via Roma 20.
In questi giorni sono in corso le operazioni di trasloco. Il nuovo Ufficio Servizi Cimiteriali troverà posto nella palazzina accanto agli sportelli utenti di Saronno Servizi, alla scala B, al primo piano.
Durante il trasferimento e fino all’apertura della nuova sede, gli utenti che hanno necessità di informazioni o assistenza possono rivolgersi direttamente agli sportelli di via Roma 16/18.
“Saronno Servizi si scusa per gli eventuali disagi legati al trasferimento e ringrazia gli utenti per la collaborazione”, conclude la comunicazione della società.
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