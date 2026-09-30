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SOLARO – Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, l’associazione di Solaro “Il Pensiero Libero” e l’Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune, il prezioso sostegno della fondazione ambrosiana Attività Pastorali e la collaborazione di varie realtà del territorio, tra cui la comunità pastorale “Discepoli di Emmaus” di Solaro e Villaggio Brollo, propongono una rassegna culturale che invita ad approfondire la storia del patrono d’Italia e i valori connessi alla sua figura.

Infatti, il desiderio, che anima il variegato progetto, è quello di poter restituire, almeno in parte, attraverso l’arte, il teatro e la letteratura, il ritratto vivo di un umile e significativo protagonista del patrimonio storico, culturale e religioso del nostro Paese. Dopo le due iniziative che hanno avuto luogo durante l’estate – una presentazione di opere d’arte relative al Poverello di Assisi e un pellegrinaggio sulle orme del Santo – la cittadinanza solarese,

ma non solo, si prepara a vivere il cuore delle celebrazioni previste nel mese di ottobre.

Il primo appuntamento – sabato 3 ottobre alle 21 nella sala polivalente di via San Francesco – sarà dedicato a una rappresentazione teatrale, “I Fioretti”, che vedrà la presenza del musicista e regista Francesco Agnello con l’attore Lorenzo Bassotto. Lo spettacolo, che si articola intorno all’omonima raccolta e che ripercorre la vita di Francesco e dei suoi compagni, ha ottenuto il patrocinio di prestigiosi enti, in particolare: il Consiglio d’Europa «Itinerari culturali», il pontificio consiglio della cultura nel mondo, il comitato nazionale della musica – Francia, Cidim – Italia, il consiglio internazionale della musica dell’Unesco e il Comitato Europeo della Musica.

Sabato 10 ottobre alle 18 sarà, invece, una “passeggiata letteraria”, con aperitivo, a guidare i partecipanti alla scoperta di Francesco e delle Laudi di Dio Altissimo. Nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea interverrà, infatti, don Paolo Alliata, rettore del Liceo Montini di Milano e autore di numerosi libri, nei quali la letteratura e la spiritualità si incontrano per offrire un respiro e un orizzonte di senso, di cui – non si può negare – avvertiamo sempre di più il bisogno.

Occasioni preziose, dunque, per riscoprire e valorizzare una voce che ha ancora molto da dire ai nostri giorni, suscitando una riflessione sul tempo e lo spazio che abitiamo. I due eventi sono a ingresso con offerta libera e senza prenotazione.

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